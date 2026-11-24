Nehoda se stala krátce po deváté hodině na silnici I/35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem, v úrovni vlakové zastávky Cerekvice nad Loučnou.
„Jedna osoba svým těžkým zraněním i přes veškerou snahu záchranářů podlehla, další byla letecky transportována do Fakultní nemocnice v Hradci Králové s těžkým poraněním. Třetí osoba nevyžadovala transport do nemocnice,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.
Podle policie vyšla dechová zkouška na alkohol u řidiče nákladního vozu s negativním výsledkem.
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Následky nehody komplikují také technické problémy havarovaného jeřábu. Zůstal opřený o svodidla a hrozí jeho sesunutí do svahu. Navíc z něj uniká kapalina, kvůli které se provádí provizorní oprava. Na místě zasahuje také speciální technika, který zajišťuje, aby se stroj nepřevrátil. Čeká se na příjezd servisní firmy, která zajistí další práce a odstranění havarovaného vozidla.
„Z havarovaného vozu jsme po příjezdu vyprostili řidiče i jeho spolujezdce. Na místo vyrazila profesionální jednotka z Vysokého Mýta, dobrovolná jednotka z Litomyšle. Na místě doposud zůstala profesionální jednotka z Litomyšle a speciální technika,“ řekl zastupující mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík.
Silnice I/35 je v místě nehody uzavřená od prvopočátku zásahu. Uzavírka se podle policie protáhne až do pozdních odpoledních hodin, pravděpodobně do 16:10. Řidič musí počítat s objízdnou trasou přes Cerekvici nad Loučnou.
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„Okolnosti a příčiny nehody jsou předmětem dalšího šetření. Více informací zatím poskytovat nebudeme,“ dodala policejní mluvčí Dita Holečková.