Nehoda se stala krátce před 18. hodinou na silnici třetí třídy č. 340. Mladý řidič z dosud nezjištěných příčin sjel ze silnice do příkopu, kde narazil do silničního betonového mostku. Vlivem nárazu se auto převrátilo na střechu.
„Jednalo se o havárii vozidla, které řídil osmnáctiletý řidič. Nehoda se obešla bez střetu s jiným účastníkem provozu a ve vozidle se nacházela pouze jedna osoba. Alkohol byl na místě vyloučen dechovou zkouškou, která vyšla s negativním výsledkem. Příčiny a okolnosti jsou předmětem dalšího šetření,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.
Na místě zasahovala profesionální jednotka HZS z Chrudimi a dobrovolní hasiči ze Slatiňan.
„Provedli jsme zajištění místa události, protipožární opatření a kontrolu úniku provozních kapalin. Jedna zraněná osoba byla předána záchranné službě,“ uvedl zastupující mluvčí krajských hasičů Jakub Stryka.
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje vyslala na místo posádku z Chrudimi. „Záchranáři na místě ošetřili jednoho pacienta, kterého následně s lehčím poraněním transportovali na chirurgickou ambulanci do Chrudimské nemocnice,“ řekl mluvčí pardubické záchranky Josef Strašík.