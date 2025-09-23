Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz. Talentovaný sportovec, který závodil, trénoval děti a nedávno se zapojil do servisního týmu české reprezentace, při nehodě utrpěl vážná zranění, kterým na místě podlehl.
K nehodě došlo v pátek odpoledne, krátce před patnáctou hodinou v místní části Františky u Krouny. (23. září 2025) | foto: HZS Pardubického kraje

Talentovaný biatlonista a ochotný pomocník českého týmu Jan Vaňha podle svých blízkých „biatlonem doslova žil“.

Nehoda se stala v pátek odpoledne, krátce před 15. hodinou v místní části Františky u Krouny. Podle dostupných informací jel mladý sportovec na kole a na silnici mezi obcemi Krouna a Borová u Poličky došlo ke střetu jeho bicyklu s osobním autem.

Český biatlonista Jan Vaňha

Hasiči z Poličky na místě poskytli zraněnému biatlonistovi první pomoc a byl přivolán i vrtulník letecké záchranné služby.

„Cyklista zůstal po střetu s osobním automobilem ležet mimo vozovku. Bohužel i přes veškerou snahu záchranných složek musel vrtulník nakonec odletět prázdný. Zranění muže byla neslučitelná se životem,“ uvedl zastupující mluvčí krajských hasičů Miroslav Polák.

Policie událost dále vyšetřuje. „Příčiny a okolnosti nehody zatím nemohu sdělit, protože se jedná o nehodu s tragickým koncem. Zatím zůstává předmětem dalšího vyšetřování,“ řekl redakci iDNES.cz policejní mluvčí Tomáš Dub.

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Jan Vaňha začínal s biatlonem v Klecanech a později zamířil do Nového Města na Moravě, kde závodil až do sezony 2022/2023. Poté se věnoval tréninku dětí a dobrovolnicky pomáhal s organizací závodů.

Neocenitelný byl jeho přínos i během loňského mistrovství světa ve Vysočina Areně, kde zůstával celé noci, aby bylo možné závody vůbec uskutečnit.

Vedle toho se zapojil i do servisního týmu české reprezentace, kde pomáhal s přípravou lyží. Na domácích závodech měl na starosti společnou mázu. Jeho další kroky měly směřovat ke studiu trenérství na Masarykově univerzitě v Brně.

Sportovní rodina si ho bude pamatovat jako nadějného závodníka a obětavého pomocníka, jak uvedl Český biatlon na svých stránkách.

