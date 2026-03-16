Nehoda dvou nákladních a jednoho osobního auta uzavřela dnes ráno asi na hodinu a půl frekventovanou silnici I/35 mezi Litomyšlí a Svitavami. Policie odkláněla dopravu po objízdných trasách, které vedly přes Janov a Strakov, z druhé strany přes Benátky a Čistou. Uvedla to na sociální síti X.
Nehoda se stala před 6:30, zranil se při ní jeden člověk. "Ošetřili jsme na místě jednu osobu s lehkým zraněním a převezli ji na chirurgickou ambulanci do Litomyšle," řekl ČTK mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.
Podle mluvčí krajské policie Dity Holečkové policisté u všech tří řidičů provedli policisté dechové zkoušky, byly s negativním výsledkem. Příčiny a okolnosti nehody policie zjišťuje.
Provoz na silnici byl obnoven kolem 8:00. Po silnici I/35 jezdí v tomto úseku auta, která na ni sjíždějí z dostavěných částí dálnice D35. Z úseku, kde se stala dnešní nehoda, by měla být doprava převedená na dálniční obchvat Litomyšle ve druhém pololetí příštího roku.