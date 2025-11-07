Nehoda v tunelu se stala krátce po 4:30 na silnici I/35. Jak přesně k nehodě došlo, vyšetřuje policie, ale z fotografií je zřejmé, že tahač ve směru na Moravskou Třebovou vezl na přívěsu široké pásové rypadlo, se kterým se bokem střetl řidič Citroenu Xsara Picasso jedoucí ve směru na Litomyšl.
„Řidič osobního auta utrpěl při nehodě zranění. Policisté na místě u obou řidičů vyloučili alkohol provedenými dechovými zkouškami,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.
Tunel se podařilo zprovoznit až před sedmou hodinou ranní, veškerý provoz byl odkloněn na objízdnou trasu po staré silnici.
„Po zadokumentování všech stop policisty hasiči odtáhli auto na odstavnou plochu u tunelu a odklidili odlétané kusy vozidla i střepy,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.
U další nehody bouralo doprovodné vozidlo
Nebyla to v pátek jediná nehoda, ve které figuroval nadměrný náklad. Na stejné silnici nedaleko obce Gruna krátce před 9:00 hasiči likvidovali následky nehody doprovodného vozidla a tahače. Na místě se zranil jeden řidič. Hasiči u nehody řídili silniční provoz.
Jen pár minut předtím na stejné silnici u Litomyšle kamion skončil v poli. „Kabina byla uražená a hasiči ihned zjišťovali, jak je na tom řidič. Ten byl již mimo vozidlo a hasiči mu poskytli první předlékařskou pomoc,“ dodala Horáková.
Ke kolizi auta, které na přívěsu převáželo bazén, vyjížděli také ráno policisté a hasiči i na Hlinecku. Silnice byla kompletně uzavřena. Uzavřena byla i silnice I/43 u Opatova, kde se srazil kamion se Škodou Octavií.