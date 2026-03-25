Elektrokoloběžka srazila čtyřletého chlapce. Je to jako zbraň, zlobí se otec

Autor: mvo
  14:12aktualizováno  14:12
Pardubická policie hledá svědky nehody v Tyršových sadech. Na frekventovaném místě tam minulý týden ve středu chlapec na elektrokoloběžce zranil čtyřleté dítě. To skončilo v nemocnici.
Fotogalerie3

Čtyřletého chlapce srazila elektrokoloběžka v pardubických Tyršových sadech. (18. března 2026) | foto: Policie ČR

„18. března 2026 v 16.45 hodin došlo v Tyršových sadech ke střetu chodce a elektrokoloběžky. Nezletilý chodec utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

K případu se na sociálních sítích vyjádřil otec dítěte. Sražený je jeho čtyřletý syn. „V nemocnici se zjistilo, že má pohnutou lebeční stěnu,“ napsal muž na Facebooku. Dál popsal, že syn má odřenou hlavu, velký otok, ale měl by být v pořádku.

Zároveň apeloval na ostatní rodiče, aby si dobře rozmysleli, zda svému dítěti pořídí elektrokoloběžku. Porovnával to dokonce se zbraní. „Když nějaké dítě poprvé v životě vidí zbraň, spoléháte na to, že ví, co je spoušť, a že ji nemá mačkat? Na koloběžce děti vjedou do ostrého provozu a neznají ani jeho základní pravidla. Fakt vám dětská radost z elektrokoloběžky stojí za riskování něčí smrti?“ ptal se otec.

Syna mu podle něj srazil „náctiletý“ chlapec zhruba v polovině Tyršových sadů u laviček. Nedaleko se nachází dětské hřiště.

„Syn si tam hrál a najednou ho někdo srazil a málem zabil. Chtěl ujet, což se nakonec díky procházejícímu pánovi nestalo,“ popsal. „Nechci moralizovat, ale když už dětem pořizujete takové kraviny jako elektrokoloběžky, alespoň je poučte, jak se na nich chovat,“ dodal.

Pardubická policie teď hledá svědky nehody, případně někoho, kdo v parku elektrokoloběžku zaregistroval ještě před nehodou. „V takovém případě volejte na číslo 974 566 254 nebo na linku 158,“ řekla Holečková.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

25. března 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.