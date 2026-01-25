Vlak u Přelouče srazil člověka, provoz na koridoru stál

Železničáři rychlíky z koridoru po nehodě přesměrovali na odklony přes Chlumec nad Cidlinou a Havlíčkův Brod. České dráhy mezi Řečany nad Labem, Přeloučí a Pardubicemi zavedly místo regionálních vlaků náhradní kyvadlovou dopravu autobusy.
„Okolnosti nehody zjišťujeme. Bude nařízena pitva mrtvé osoby,“ řekla mluvčí policie Dita Holečková. České dráhy uvedly, že se střetl rychlík Svatava s člověkem pohybujícím se v kolejišti.
Odklonem kvůli nehodě jely například rychlíky Ostravan, Metropolitan, Pendolino, Vindobona.
