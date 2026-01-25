Vlak u Přelouče srazil člověka, provoz na koridoru stál

Autor: iDNES.cz, ČTK
  19:12aktualizováno  20:59
Rychlík u Přelouče na Pardubicku v neděli před 17:00 srazil a usmrtil člověka. Nehoda zastavila u Přelouče dopravu na hlavním železničním koridoru z Čech na Moravu. Před 19:00 začaly vlaky s omezením jezdit po jedné koleji, kolem 20:30 byl provoz zcela obnoven. Vlaky kvůli nehodě nabraly zpoždění v desítkách minut.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr LundákMAFRA

Železničáři rychlíky z koridoru po nehodě přesměrovali na odklony přes Chlumec nad Cidlinou a Havlíčkův Brod. České dráhy mezi Řečany nad Labem, Přeloučí a Pardubicemi zavedly místo regionálních vlaků náhradní kyvadlovou dopravu autobusy.

„Okolnosti nehody zjišťujeme. Bude nařízena pitva mrtvé osoby,“ řekla mluvčí policie Dita Holečková. České dráhy uvedly, že se střetl rychlík Svatava s člověkem pohybujícím se v kolejišti.

Odklonem kvůli nehodě jely například rychlíky Ostravan, Metropolitan, Pendolino, Vindobona.

