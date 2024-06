Bez zabezpečovače nemohl nákladní vlak srážku odvrátit, tvrdí Federace strojvůdců

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle záznamu z průmyslové kamery, který zveřejnil server Zdopravy.cz, osobní expres před srážkou zcela zastavil, nákladní do něj v nižší rychlosti narazil. Oba strojvedoucí nehodu přežili, tragická byla pro čtyři cestující.

„Jestli nestála výhybka nebo něco v jízdní cestě rychlíku a jeho strojvedoucí si to uvědomil, tak pochopitelně se snažil co nejdřív zastavit. Ten, který jel z druhé strany a vrazil do něj, měl postaveno regulérně a nečekal překážku v jízdní cestě,“ řekl Vondrovic.

Podle něj strojvedoucího nákladního vlaku nic neupozornilo, že by měl zastavit. Kdyby zabezpečovací zařízení fungovalo, o problému by se dozvěděl a mohl by reagovat. Vondrovic zdůraznil, že bez přesné znalosti zabezpečení místa nehody nelze spekulovat o její příčině.

Osobní expres podle zjištění Drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do postavené cesty pro nákladní vlak. Zda šlo o technickou závadu, nebo lidskou chybu, inspekce zjišťuje, závěry vyšetřování není podle mluvčího inspekce Martina Drápala možné předjímat. Šetření si vyžádá několik měsíců.

Systém ETCS, který dokáže mimo jiné zabránit jízdě vlaků na červenou, je v nedávno zrekonstruovaném pardubickém železničním uzlu nainstalovaný, zatím ale není aktivní. Do provozu by měl být uveden na podzim, uvedla Správa železnic.

Jde podle ní o zcela standardní postup a zabezpečení provozu. Původní národní zabezpečovač byl přitom podle Hospodářských novin (HN) a serveru Zdopravy kvůli nedávné rekonstrukci odstraněn, strojvedoucí tak získává informace jen z návěstidel. Někteří experti vidí za železniční nehodou v Pardubicích systémové selhání, uvedly dnes Seznam Zprávy.

Podle webu byla zásadním důvodem srážky skutečnost, že v místě nefungoval žádný zabezpečovač. Při modernizaci železničního uzlu už nebyl obnoven národní zabezpečovač LS a nový, evropský ETCS, má na koridorových tratích začít fungovat od 1. ledna 2025.

Člen správní rady Správy železnic Michal Šimek tragédii vnímá jako chybu širšího rozsahu. „Ten problém se netýká jen Pardubic. Stejně tak třeba úseku mezi Prahou-Smíchovem a Prahou-Radotínem. Já jsem čekal, že první takováto nehoda bude právě tam,“ řekl Seznam Zprávám Šimek.

Podle něj nebylo šťastné udělat ostrý řez a přejít na ETCS k jednomu pevnému datu. „Myslím si, že by bylo rozumnější ponechat po nějakou dobu smíšený provoz a nefixovat se na datum 1. ledna 2025. Potom by byla i daleko větší vůle tam dočasně instalovat ten původní zabezpečovač, než bude ETCS,“ řekl webu Šimek.