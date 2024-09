Pardubice

Nejlepší burgery

Oblíbený Burger Street Festival se po roce vrací s množstvím burgerových stánkařů z celé republiky. Mezi prodejci, kteří přivezou ty nejlepší kousky, jsou například Amici Pizza & Burgers, Burger Saloon nebo MK’s BBQ Truck. Kromě burgerů se lidé mohou těšit na další street food lahůdky od Fries Factory, GRIG či Chilli omáčky Palíto. Sladkou tečku zajistí churros, makronky a další dobroty. Na návštěvníky čekají alko i nealko drinky nebo mobilní kavárna. Akce proběhne vždy od 10 do 20 hodin a vstupné na ni je zdarma.

Pestrý výběr z lokálních pivovarů ve mlýnech

Největší pivní festival v Pardubickém kraji se vrací do ikonických Automatických mlýnů. Šestý ročník Nachmelených Mlýnů se uskuteční o týden později, než bylo původně v plánu, tedy v sobotu 21. září, kdy budou návštěvníci moci ochutnat rozmanité pivní styly a speciality od řemeslných a místních pivovarů. Svou nabídku představí celkem 20 pivovarů a dohromady přivezou kolem 100 druhů piva. Akce slibuje nejen pestrou pivní nabídku, ale i bohatý hudební a doprovodný program, který zajistí příjemnou atmosféru po celý den. Vstupné je pro všechny po celou dobu zcela zdarma.

Slatiňany

Zámek mimořádně otevře skryté kouty

Kastelánská prohlídka na zámku Slatiňany nabídne v neděli 22. září jedinečnou možnost nahlédnout do míst běžně nepřístupných veřejnosti. Prohlídka je zavede nejen do historických částí zámku, jako je ledárna, kuchyně nebo kotelna z roku 1924, ale také na půdu pod barokní krov či do zámecké věže. Součástí trasy je také návštěva hospodářských prostor a technických zajímavostí, jako jsou renesanční sgrafita a zámecké koupelny. Výkladu se ujme kastelán zámku Jaroslav Bušta. Prohlídky začínají v 11.10 a 13.10 s platnou vstupenkou za 260 korun, trvají přibližně 90 minut a nejsou vhodné pro malé děti.