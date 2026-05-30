Nejmladší obyvatelstvo v Pardubickém kraji má Újezd u Sezemic

Nejmladší obyvatelstvo v Pardubickém kraji má obec Újezd u Sezemic na Pardubicku, v průměru 35,3 roku. Naopak nejvyšší průměrný věk, 57,1 roku, mají lidé v Urbanicích v témže okrese, uvedl Český statistický úřad ČSÚ. V Pardubickém kraji populace stárne a klesá porodnost, podobně jako v celé zemi.
Újezd u Sezemic s asi 220 obyvateli těží z výhodné polohy v blízkosti Pardubic i Hradce Králové, vesnice leží nedaleko nájezdu na dálnici D35. "V posledních 15 letech u nás vzniklo 20 nových rodinných domů, což je poměrně dost. Rozrůstají se i rodiny starousedlíků, jejich děti už mají vlastní potomky," řekl ČTK starosta Újezdu Tomáš Severin (Sdružení pro obec). Do bytů v obci se občas i přistěhují noví obyvatelé, většinou mladé rodiny.
Urbanice jsou naopak situované v poměrně odlehlé venkovské části regionu mezi Přeloučí a Heřmanovým Městcem. Obec má jen asi 58 trvale žijících obyvatel, takže každé odstěhování či úmrtí se výrazně projeví na průměrném věku. "Nebydlí tady mladí lidé, dřívější generace zestárla. Snažíme se to řešit tím, že děláme zasíťování pro výstavbu 12 rodinných domů, abychom přitáhli mladé rodiny," uvedl starosta Urbanic Jan Vyčítal (Za nové Urbanice). Podle něj je také složité dojíždění do práce, dvě třetiny místních lidí to ale nemusí trápit, protože jsou v důchodovém věku.
Letos v Urbanicích zemřeli dva lidé starší 90 let, v populaci je dost osmdesátníků. Podle starosty to lze brát i pozitivně, když se lidé dožívají vysokého věku. "Asi tady bude zdravý vzduch," dodal Vyčítal.
Celkově obyvatelstvo kraje stárne. Průměrný věk žijících obyvatel ke konci roku 2025 byl 43,4 roku, v mužské populaci 42 let a mezi ženami 44,9 roku. Za posledních 20 let vzrostl průměrný věk obyvatel kraje o 3,4 roku.
Vloni se v Pardubickém kraji v 53 obcích nenarodilo žádné dítě, ve 40 nikdo nezemřel. V 17 obcích se nikdo nenarodil ani nezemřel. Do 14 obcí se nikdo nepřistěhoval, ze 16 se nikdo nevystěhoval, ve 26 obcích se během roku 2025 nezměnil počet obyvatel.