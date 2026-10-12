Nejnižší účast ve volbách v Pardubickém kraji byla na městské ohlašovně Svitavy

Nejnižší účast v letošních komunálních volbách v Pardubickém kraji byla ve volebním okrsku 18 ve Svitavách. Obálky tam odevzdalo 13 z 574 registrovaných voličů, takže účast byla 2,26 procenta. Druhou nejnižší účast měl okrsek 1001 v Pardubicích, kde odvolilo 10,12 procenta lidí.
Volební místnost svitavského okrsku 18 je na městském úřadu v Dvořákově ulici, kde jsou hlášeni lidé, kteří potřebují formální adresu pro doručování písemností. "Je to největší bytovka ve městě, kde bydlí asi 700 lidí, kteří tam mají na ohlašovně nahlášené trvalé bydliště. Účast je tam každé volby tristní," řekl ČTK starosta David Šimek (Sdružení pro město Svitavy).
Před čtyřmi lety přišlo do této volební místnosti 12 lidí, účast tehdy činila 2,08 procenta. Kvůli malému počtu lidí, kteří tam chodí k volbám, jsou výsledky v tomto okrsku sečtené vždy jako první ve Svitavách. "Vždycky se nám naježí vlasy, protože většina lidí z této ohlašovny volí SPD a podobně," dodal Šimek. Letos SPD nekandidovalo, voliči v okrsku dali nejvíce hlasů ODS s nezávislými, za nimiž následovalo ANO, uskupení 3PK a KDU-ČSL.