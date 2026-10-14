Nejužší vedení Svitav se nezmění, starostou bude popáté David Šimek

V nové koalici ve Svitavách se spojí vítězné Sdružení pro město Svitavy, ODS a nezávislí, 3PK a KDU-ČSL. Vedení města zůstane v současném složení. Zástupci čtyř politických subjektů dnes podepsali dohodu o spolupráci a společném postupu při ustavení orgánů města pro další volební období. Radnice to uvedla v tiskové zprávě.
Nová koalice bude mít 17 mandátů v zastupitelstvu s 26 členy. Hnutí ANO, které ve volbách získalo stejný počet křesel jako Sdružení pro město Svitavy, zůstane v opozici.
Koaliční subjekty se dohodly na pokračování současného složení vedení města. Starostou bude nadále David Šimek (Sdružení pro město Svitavy), funkci bude vykonávat již popáté v řadě. Uvolněným místostarostou se stane Pavel Čížek (ODS a nezávislí) a neuvolněnou místostarostkou Ditta Kukaňová (Sdružení pro město Svitavy).
Sedmičlennou radu města dále vytvoří Ondřej Komůrka a Antonín Benc (oba Sdružení pro město Svitavy), Harald Čadílek (ODS a nezávislí) a Monika Pelíšková (3PK – Pro prosperující Svitavy). Předsedou finančního výboru zastupitelstva se stane Jiří Žilka (KDU-ČSL). Ustavující zasedání zastupitelů je naplánované na 2. listopadu. Na něm budou zastupitelé volit starostu, místostarosty, členy rady města a další orgány zastupitelstva.
Volby ve Svitavách před čtyřmi lety vyhrálo Sdružení pro město Svitavy, získalo deset mandátů, druhé ANO jich mělo osm. Tři křesla obsadili zástupci ODS, po dvou 3PK a KDU-ČSL, jedno KSČM.