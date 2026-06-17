Nejvíce nehod bývá v Pardubickém kraji na křižovatce na obchvatu Chrudimi

Pardubický kraj patří podle serveru Portál nehod mezi méně rizikové regiony v Česku. V některých lokalitách se však nehody pravidelně opakují. Mezi tato místa patří křižovatka na obchvat Chrudimi, světelná křižovatka v Pardubicích a další, kde mohou cílené úpravy snížit riziko dalších kolizí.
Křížení silnice I/17 s větví I/37 obchvatu města a silnicí III/3587 u Chrudimi odborníci vyhodnotili jako nejrizikovější lokalitu v Pardubickém kraji. Od ledna 2021 do prosince 2025 se na tomto místě stalo 31 dopravních nehod. Nikdo při nich nezemřel ani nebyl těžce zraněn, lehké zranění ale utrpělo 42 lidí. Škoda evidovaná pojišťovnami přesáhla 12 milionů korun.
"Nejčastěji se jednalo o střety mezi vozidly, zejména boční nárazy, srážky z boku a čelní kolize. Většina případů se odehrála na suché vozovce. Podle vyhodnocení je nejčastější příčinou nerespektování značek Stůj, dej přednost v jízdě a Dej přednost v jízdě," uvedl Marek Sibal, datový analytik ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod. Riziko podle odborníků zvyšuje hlavně obtížné napojování z vedlejších komunikací na vytížený hlavní tah. Roli hraje také vysoká intenzita dopravy a pravděpodobné překračování nejvyšší dovolené rychlosti. Jako nejvhodnější řešení odborníci doporučují přestavbu na okružní křižovatku. Alternativou je zúžení jízdních pruhů na hlavní silnici, které by mělo provoz zklidnit.
V Pardubicích na křížení Palackého třídy a ulice K Polabinám ani světelné řízení nezabránilo opakovaným kolizím. Nejčastěji tam řidiči chybují při odbočování vlevo, kdy nedají přednost protijedoucím vozidlům. Od ledna 2021 do prosince 2025 se v této lokalitě stalo 17 dopravních nehod. Nikdo při nich nezemřel, jeden člověk byl ale těžce zraněn a dalších 21 utrpělo lehké zranění. Škody dosáhly téměř tří milionů korun.
Podle Sibala se srážky soustředí hlavně do odpolední dopravní špičky. Převládají střety mezi vozidly, nejčastěji čelní, objevily se ale i srážky s chodci. Problém podle odborníků souvisí především s kapacitou a uspořádáním celého prostoru. Dříve vzhledem k intenzitě dopravy chyběl samostatný časový úsek semaforu pro odbočení vlevo a také vodorovné značení, které by pohyb vozidel lépe usměrnilo. Nedávno bylo světelné řízení upraveno na dynamické. Odborníci proto doporučují sledovat, jak se změna projeví v dalších statistikách. Jako další krok navrhují doplnit vodorovné značení, které by mělo prostor zpřehlednit a řidiče při průjezdu křižovatkou lépe vést.
Mezi dalšími rizikovými místy v regionu jsou podle Portálu nehod oblouk na silnici II/358 u Skutče na Chrudimsku, úsek mezi křižovatkami na silnici II/358 u Předhradí v témže okrese nebo průsečná křižovatka silnice II/324 a ulic Staňkova a Svobody v Pardubicích. Na Orlickoústecku se mnoho nehod stává na oblouku na silnici I/11 u Jablonného nad Orlicí.