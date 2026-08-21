Nejvyšší správní soud zrušil část územního plánu Rybitví, otevřel cestu ke spalovně

Autor: ČTK, iDNES.cz
  9:52aktualizováno  9:52
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Synthesia odstavila zařízení na likvidaci nebezpečných látek před více než...

Synthesia odstavila zařízení na likvidaci nebezpečných látek před více než deseti lety. Společnost AVE CZ koupila areál od chemičky v roce 2006. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Na prohlídku spalovny v Rybitví přijela delegace ze Senátu. (27. února 2024)
Stará spalovna nebezpečného odpadu u Pardubic
Takto by podle firmy AVE CZ měla vypadat opravená a zmodernizovaná spalovna...
Třetí veřejné projednávání o spalovně v Rybitví se tentokrát konalo v Ideonu....
10 fotografií
Nejvyšší správní soud (NSS) otevřel cestu k modernizaci a obnovení provozu spalovny odpadů v Rybitví na Pardubicku. Zrušil část územního plánu obce, která modernizaci fakticky znemožňovala. Vyhověl tak kasační stížnosti společnosti AVE CZ odpadové hospodářství.

Zároveň zrušil dubnový rozsudek pardubického krajského soudu, který převážnou většinu územního plánu ponechal v platnosti. Verdikt NSS je dočasně zpřístupněný na úřední desce.

Sporná část územního plánu podle NSS stála na neaktuálních podkladech, nesprávných právních úvahách a příliš obecných tezích o nutnosti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Synthesia odstavila zařízení na likvidaci nebezpečných látek před více než deseti lety. Společnost AVE CZ koupila areál od chemičky v roce 2006.
Na prohlídku spalovny v Rybitví přijela delegace ze Senátu. (27. února 2024)
Takto by podle firmy AVE CZ měla vypadat opravená a zmodernizovaná spalovna nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic.
Třetí veřejné projednávání o spalovně v Rybitví se tentokrát konalo v Ideonu. (14. listopadu 2022)
10 fotografií

„V odůvodnění poté chybí úvaha, z jakého důvodu je omezováno právě nakládání s odpadem, a naopak je podporován chemický a těžký průmysl, který zcela jistě také negativně ovlivňuje životní prostředí,“ stojí v rozsudku.

Z územního plánu NSS škrtl například větu, že „zařízení s nadregionálním významem se na území obce Rybitví nepřipouštějí“. Zmizel také výčet, podle kterého náleží k zařízením s nadregionálním významem také odpadové provozy. Zásah NSS neznamená automatickou „zelenou“ pro modernizaci a provoz spalovny. Soud však odstranil překážku, kterou územní plán představoval.

Spalovna je mimo provoz od roku 2004, protože její technologie přestala vyhovovat tehdejším environmentálním požadavkům. Firma areál koupila v roce 2006 s cílem spalovnu modernizovat a znovu provozovat.

O nechtěné spalovně v Rybitví rozhodne Nejvyšší správní soud, je několik variant vývoje

Už v roce 2011 NSS zrušil část tehdejšího územního plánu Rybitví, která nakládání s odpady v areálu prakticky zakazovala. Soud tehdy mimo jiné řekl, že takový zásah do vlastnického práva nebyl dostatečně odůvodněný veřejným zájmem.

V prosinci 2024 Rybitví přijalo novou změnu územního plánu. Na ploše spalovny sice zachovalo možnost nakládání s odpady, zároveň však připustilo jen provoz lokálního charakteru na základě již vydaných historických povolení z let 1985 až 1997. Vzhledem k tomu, že spalovna už podle nich nemůže kvůli zastaralé technologii fungovat, regulace fakticky znemožnila její modernizaci a obnovení provozu, uvedl NSS.

„Pro jakoukoliv obnovu provozu spalovny je nutná modernizace její technologie a s tím spojené stavební úpravy. Jakákoliv žádost o povolení záměru týkajícího se zařízení pro spalování odpadů by však byla zamítnuta pro rozpor s územním plánem,“ popsal situaci NSS.

Rybitví proti spalovně bojuje více než 20 let. Společnost AVE CZ má od roku 2023 kladné povolení vlivu stavby na životní prostředí a usiluje o integrované povolení. Spalovna má zpracovávat až 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně.

„Práva územní samosprávy nejsou bezbřehá. Ministerstvo životního prostředí záměr spalovny posoudilo v procesu EIA s kladným výsledkem. Za podmínek, které ministerstvo stanovilo, nelze považovat zprovoznění spalovny za rizikové. Vliv na životní prostředí je malý a podle ministerstva zcela přijatelný,“ uvedl v dubnu k rozsudku krajského soudu Aleš Hampl, generální ředitel AVE CZ.

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