Některé vodní toky v Pardubickém kraji zůstávají na velmi nízké úrovni

Navzdory srážkám v posledních dnech zůstávají hladiny některých vodních toků v Pardubickém kraji na velmi nízké úrovni. Klesající úroveň vykazují také přehrady na řekách, na minimu je zásoba vody v Pařížově na Doubravě. O situaci v úterý poprvé jednala Komise pro zvládání sucha a nedostatku vody na území Pardubického kraje.
Výška hladiny na Doubravě u Pařížova dosahuje podle údajů podniku Povodí Labe jen dvou centimetrů. Stále nízké průtoky, i když mírně vyšší než před příchodem dešťů, vykazuje také Novohradka v Úhřeticích, Chrudimka v Nemošicích a Tichá Orlice v Lichkově a Dolních Libchavách.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu je nízký stav vody i na Loučné v Cerekvici nad Loučnou, Chrudimce v Hamrech, Svitavě v Hradci nad Svitavou, Třebůvce v Hraničkách a Jevíčce v Chornici.
Nízký průtok Labe se zlepšil díky upouštění přehradní nádrže Rozkoš. Sestupnou tendenci má hladina vody v přehradách Hamry a Seč na Chrudimce a Pastviny na Divoké Orlici, v Křižanovicích na Chrudimce stagnuje.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu se nedá v nejbližších týdnech očekávat výrazné zlepšené srážkových úhrnů s vlivem na stav vodních toků. Krajská Komise pro zvládání sucha a nedostatku vody na základě odborných podkladů vyhodnocuje, zda je nutné vyhlásit stav nedostatku vody. Zatím to neudělala, pokud by se tak stalo, rozhodla by o nutných opatřeních. Kraj by pak hradil veškeré náklady vynaložené na provedení nařízených opatření. Musel by řešit například zásobování pitnou vodou pomocí cisteren. Kolik jich je v regionu k dispozici, zatím neví.
Minulý týden Městský úřad Lanškroun zakázal kvůli dlouhotrvajícímu suchu a velmi nízkým průtokům odběr povrchových vod pomocí technických zařízení. Opatření se týká všech vodních toků a vodních ploch, které jsou z nich napájeny, na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Lanškroun. Lidé mají zakázáno odebírat vodu například čerpadly nebo trkači. Zákaz neplatí pro některé vodárenské podniky nebo zemědělská družstva, musejí však dodržet podmínky platného povolení k nakládání s vodami. Úřad je ale vyzval k maximálně hospodárnému využívání vody a k omezení odběru pouze na nezbytný rozsah výrobního procesu.