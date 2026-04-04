Budovy pardubické nemocnice propojil nový nadzemní koridor

David Půlpán
  9:02aktualizováno  9:02
Centrální urgentní příjem, nový hlavní pavilon Pardubické nemocnice otevřený před dvěma roky, se dočkal důležitého doplňku. Koridoru, který jej spojil se dvěma sousedními budovami.
Nový nadzemní koridor, který spojuje centrální urgentní příjem s tzv. starou chirurgií a neurologií. (31. března 2026) | foto: David Půlpán, MF DNES

Vystavět nemocnici jako soubor samostatných pavilonů bylo ještě před sto lety moderní. Dnes ale takové řešení naráží na své limity. Pardubická nemocnice to řeší postupným propojováním jednotlivých budov. Právě jedno takové nyní dokončila. Nový nadzemní koridor vyšel na 46,5 milionu korun.

Spojuje centrální urgentní příjem se starou chirurgií na jedné straně a s protější budovou, kde sídlí neurologie a kožní oddělení, na straně druhé.

„Pavilonová nemocnice má nevýhodu, a to přesun pacientů z jednotlivých částí nemocnice do jiných. Pacienti i personál se museli přesouvat venkem, což není úplně komfortní,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Domluveno. Po letech slibů nastanou dopravní změny u Pardubické nemocnice

Není nic neobvyklého vidět v nemocnici zdravotníka, jak do nového pavilonu za dvě miliardy veze po chodníku pacienta na lůžku zakrytého peřinou. To by se mělo změnit.

„Výrazně to zlepší pohyb pacientů a pohyb personálu v rámci nemocnice,“ řekl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Centrální urgentní příjem v Pardubicích už po svém dokončení disponoval nadzemním koridorem, který jej spojuje se sousední radiodiagnostikou. Teď se budova dočkala další chodby, ale v budoucnu přibude ještě jedna. „Dohodli jsme se, že jeden spojovací krček doplníme do multioborového pavilonu, je to relativně krátká vzdálenost. Předpokládám, že bychom se měli vejít do patnácti milionů korun,“ řekl Netolický.

Nový nadzemní koridor, který spojuje centrální urgentní příjem s tzv. starou chirurgií a neurologií. (31. března 2026)
Spojovací krček nového pavilonu s oddělením radiodiagnostiky vznikl už před dvěma roky. (31. března 2026)
Pardubická nemocnice představila nový nadzemní koridor, který spojuje tři pavilony. (31. března 2026)
Ještě významnější změnu však přinese plánovaná rekonstrukce bývalého pavilonu operačních oborů. Ta bude stát půl miliardy korun.

„Pavilon číslo 27 byl otevřen v roce 1996, původně jako popáleninové centrum. Po období třiceti let vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci,“ řekl Gottvald.

Vedle toho v areálu připravuje Pardubický kraj stavbu parkovacího domu a společně s městem chce dát chaotické křižovatce u hlavní brány civilizovanou podobu.

Druhý výjezd do podzemí zatím nebude

I když vybudování nově otevřeného nadzemního koridoru vypadá na první pohled jako promyšlené doplnění stavby centrálního urgentního příjmu, realita je jiná.

Krajští politici totiž ve snaze ušetřit zasáhli do projektu centrálního urgentního příjmu a některé části škrtli. Vinou toho mají sanitky a vozy zásobování nyní k dispozici jen jeden vjezd a výjezd do podzemí pod novým pavilonem.

Když to zdravotníci začali kritizovat jako nepraktické řešení, připravili politici během stavby prostor pro vybudování druhého výjezdu u zadního vchodu do radiodiagnostiky. Úpravy projektu ale měly nečekané důsledky. Dodatečně plánovaný výjezd zabral místo pro původně zamýšlené propojení budov. Řešením se tak nakonec stala nadzemní temperovaná chodba.

Paradoxní je, že druhý vjezd do podzemí už může kraj postavit, ale zatím nevznikl a možná ani nevznikne. Kraj chce dát peníze do investic, které jsou podle něj důležitější.

„Ukázalo se, že pro provoz stávající řešení vyhovuje. Prostory ve sklepení jsou i pro otáčení vozidel, která zajišťují zásobování, dostatečné,“ řekl Netolický. Dodal, že příprava pro vybudování dalšího vjezdu do podzemí je hotová. „Soustředíme se ale na to, co je nyní více potřeba, jako je spojovací krček či rekonstrukce budov,“ uvedl hejtman.

