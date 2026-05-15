Modernizace za miliardu. Pacienty svitavské nemocnice čeká léčba na staveništi

David Půlpán
  13:52
Svitavy se za čtyři roky dočkají prakticky nové nemocnice. Krajští radní tento týden vybrali dodavatele, který modernizaci za 1,367 miliardy korun včetně daně provede. Stavba bude rozdělena na etapy a hotovo by mělo být v roce 2030.
Vizualizace Pardubického kraje ukazuje, jak bude rekonstruovaná Svitavská...

Vizualizace Pardubického kraje ukazuje, jak bude rekonstruovaná Svitavská nemocnice vypadat po roce 2030. | foto: Karlínblok architektonický ateliér

Loni v červnu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) zastupitelům oznámil, že náklady na chystanou modernizaci Svitavské nemocnice dostaly jasný strop.

„Závazně projektant dostal finanční limit ve výši 1,1 miliardy korun, včetně DPH. Musí se do toho vejít, jinak pravděpodobnost realizace této záležitosti bude klesat,“ prohlásil tehdy hejtman a dodal, že projektanti u chystaných investic navyšují očekávané náklady a kraj není „dojná kráva“.

Teď se ukázalo, že hejtmanův „tvrdý strop“ realita prorazila o 267 milionů korun. Pro zdravotníky i pacienty to ale může být spíše dobrá zpráva. Když kraj před lety snížil náklady na sportovní halu v Pardubicích, musel ji pak postupně dostavovat. Podobný příběh, který přinesl vícenáklady, se odehrál i u centrálního urgentního příjmu Pardubické nemocnice.

Práce se nejen prodraží, ale také opozdí. Kraj původně avizoval, že nový provoz otevře už v roce 2029. To je nepříjemné i proto, že lůžkové oddělení ve Svitavské nemocnici je ve velmi špatném stavu, sídlí v budově z 19. století a na změnu pacienti čekají už desítky let.

Přestavba se odehraje za plného chodu

Stavba, která má začít letos 1. července, bude trvat 49 měsíců a uskuteční se ve třech etapách. Pro nemocnici to znamená jediné: bude se léčit na staveništi.

Nejdříve zmizí budova záchranky, která už má nové sídlo u obchvatu, a patologie se přesune do opravené bývalé prádelny. Pak stavbaři vybudují nový pavilon C s lůžkovou částí a emergency a nakonec postaví nový pavilon D, kde bude mimo jiné dětské oddělení. Po každé etapě bude následovat pauza na instalaci technologií a stěhování oddělení.

„Následně po přestěhování konkrétního provozu bude předáno staveniště pro další etapu stavby. Po všech stránkách se jedná o velmi náročné manévry, nicméně věřím, že vše zvládneme s minimem komplikací,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Štefka (ANO).

Zakázku od kraje získala Společnost VCES – SYNER pro výstavbu Nemocnice Svitavy.

Kraj v tiskové zprávě slibuje, že za nepohodlí budou pacienti i personál odměněni moderním provozem. Součástí nové vstupní části nemocnice bude centrální příjem, pacienti by tak už nemuseli hledat ambulance na jednotlivých odděleních. Vedle vyroste nový lůžkový pavilon s pokoji po jednom až třech lůžkách a s vlastním sociálním zařízením. Interna i chirurgické obory budou mít po 68 lůžkách. Lůžka pro příbuzné obory budou společná. Nemocnice si od toho slibuje lepší využití personálu.

„Týmy bude možné sestavovat flexibilněji, což nám pomůže se lépe vypořádat s personální situací,“ uvedl před časem ředitel léčebné péče Svitavské nemocnice Pavel Kunčák.

Dětské lůžkové oddělení bude prostornější. Porodnice nově získá vlastní operační sál. Nemocnice upozorňuje, že dnes musí rodičky při akutních komplikacích převážet k operaci do jiné budovy.

Kraj věří, že na akci získá dotaci ve výši sto milionů korun. „Jinak bude projekt s největší pravděpodobností řešen z krajského rozpočtu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

