Nemocnicím Pardubického kraje loni klesl zisk po zdanění na 138 milionů korun

Nemocnice Pardubického kraje zastřešující pět krajských nemocnic skončila minulý rok se ziskem po zdanění asi 138 milionů korun. Je to o 51 milionů korun méně než rok předtím. Tržby za služby meziročně vzrostly téměř o šest procent na 7,248 miliardy korun. ČTK to zjistila z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.
Provozní výsledek hospodaření se meziročně snížil ze 134 milionů na 120 milionů korun. Finanční hospodářský výsledek klesl z 89 milionů na 63 milionů korun. Do výnosů bylo započítáno 79,8 milionu korun za poskytování veřejné služby pro Pardubický kraj.
Největší položkou jsou osobní náklady. Meziročně se zvýšily o šest procent na 4,78 miliardy korun. Od loňského ledna mzdy zaměstnanců nemocnic vzrostly plošně o 1400 korun měsíčně. Všichni dostali také mimořádnou odměnu 7000 korun.
V nemocnicích pracovalo na konci roku 2025 na různý úvazek 5377 zaměstnanců, z toho 936 lékařů, o 29 více než rok předtím. Zdravotníků bylo celkem 3560. Průměrný přepočtený počet činil 4666 zaměstnanců, 717 lékařů a 3738 zdravotníků celkem. Meziročně se zvýšil celkový přepočtený počet pracovníků o 1,7 procenta.
V letošním roce se tarifní mzdy zaměstnanců společnosti Nemocnice Pardubického kraje nezvýšily. V lednovém výplatním termínu ale dostali plošnou jednorázovou odměnu 16.800 korun. Částka by odpovídala měsíčnímu navýšení mezd o 1400 korun, promítá se také do průměru pro náhrady. Při zkráceném úvazku se odměna adekvátně snížila.
V Pardubické nemocnici byl letos na konci března otevřen nadzemní koridor spojující nemocniční pavilony s budovou centrálního urgentního příjmu. Stavba trvala asi rok a stála Pardubický kraj 46,5 milionu korun, což je zhruba o polovinu více, než byl předpoklad. Propojení výrazně usnadní přepravu pacientů i pohyb zdravotnického personálu mezi budovami.
Letos by měly začít stavební práce na celkové modernizaci Svitavské nemocnice, Pardubický kraj vyjdou na 1,367 miliardy korun včetně DPH. Projekt je rozdělený na tři etapy, úplné dokončení hejtmanství očekává v roce 2030.
Pod krajskou společnost Nemocnice Pardubického kraje patří nemocnice v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách, Litomyšli a Ústí nad Orlicí. Celkový počet standardních lůžek činil 1852, dalších 183 bylo pro intenzivní a resuscitační péči. Vloni nemocnice provedly 1,1 milionu ambulantních ošetření, 30.500 operací, 70.000 pacientů bylo hospitalizováno. V porodnicích se narodilo přibližně 3000 dětí.