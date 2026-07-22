Nezastřešený palác na hradě Svojanově praská, je potřeba ho stáhnout lany

Hrad Svojanov na Svitavsku potřebuje sanovat nezastřešený goticko-renesanční palác, objevily se na něm závažné praskliny. Pokud by se zásah neprovedl, v budoucnu by hrozilo, že se objekt zřítí. Práce začnou možná ještě v létě nebo v září. ČTK to řekl kastelán Pavel Haluza.
"Do budovy se ukotví lana, která vytvoří určitý věnec a stáhnou konstrukci dohromady. Jde o dlouhodobější řešení, které by mělo zajistit stabilitu objektu. Je to vyzkoušená technologie," řekl Haluza.
Palác je viditelný už z parkoviště a je součástí venkovního okruhu, kde si návštěvníci památku prohlížejí bez průvodce. Torzo nemá střechu několik století. Za socialismu se správa památky podle kastelána pokoušela zpevnit objekt pomocí betonáže a stav konstrukce tím ještě zhoršila.
"Není tam střecha, tím pádem do zdiva zatéká. Poslední zimy byly proměnlivé, mrzne, pak se to rozpustí, pak to zase zmrzne. Prostě voda vniká do zdi a jak zmrzá, tak ta zeď puká," řekl Haluza.
Práce na záchraně objektu jsou naplánované od srpna nebo září a vyjdou na 1,7 milionu korun. Zaplatí je vlastník památky, město Polička, a dotací přispěl také Pardubický kraj.
V příštím roce bude muset správa hradu řešit ještě přístupovou cestu, která vykazuje také statické závady. "Jde o zasypaný příkop, na kterém byla vystavěna opěrná zeď. Ta nemá prakticky základ a vlivem eroze svahu postupně ustupuje," řekl Haluza.
Hrad Svojanov patří k nejstarším českým hradům. Založil ho ve 13. století král Přemysl Otakar II. jako součást obranné soustavy na pomezí Čech a Moravy. Prošel několika stavebními úpravami a dnes tvoří jeho areál soubor gotických, renesančních a pozdějších staveb.