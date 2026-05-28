Noc kostelů v Pardubickém kraji zpřístupní veřejnosti desítky objektů

Při Noci kostelů 29. května budou v Pardubickém kraji přístupné desítky objektů církví různých vyznání. Ve všech návštěvníky čekají prohlídky a další program. Někdy může být i poměrně netradiční. Seznam zapojených kostelů a program akce je na webu www.nockostelu.cz.
V České Třebové na Orlickoústecku si budou lidé moci prohlédnout kromě rotundy svaté Kateřiny a kostela svatého Jakuba i katolickou faru a byt faráře. Večer bude na programu pořad Roztančený Pololáník - tanec a varhany.
Tančit se bude také v Dolní Dobrouči na Orlickoústecku, kde vystoupí soubor Tanec Jana na téma Z jiného světa. Na farní zahradě u kostela svatého Mikuláše budou jízdy na koni, návštěvníky čeká také dobrodružná hra Cesta do Ameriky aneb odvaha k novému začátku.
V kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci na Chrudimsku bude možné ochutnat mešní vína a prohlédnout si kůr a renovované varhany s komentářem hudebníka Jiřího Kabáta a ukázkou hry. V kostele Českobratrské církve evangelické v Chrudimi bude scénické čtení nazvané Z deníčků Jákobových žen prokládané židovskými písněmi.
V Litomyšli bude v kostele Povýšení svatého Kříže přístupná věž s vyhlídkou na město. Vystoupat na zvonici a zkusit si zvonění bude možné v kostele svatého Jiljí v Pardubicích. V Ústí nad Orlicí v kostele Nanebevzetí Panny Marie je naplánovaná ukázka liturgických rouch a nádob v sakristii stejně jako program pro děti.