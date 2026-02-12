Němka se vydá na Slezský Semmering, muzeum první zimní jízdou zjišťuje zájem lidí

Železniční fanoušci se o příštím víkendu mohou těšit na mimořádnou jízdu parní lokomotivou přivezenou loni z Rakouska. Unikátní cesta z Ústí nad Orlicí mezi hřebeny Jeseníků na Slezský Semmering má ukázat, zda o podobné akce mají lidé zájem i v zimě.

Nostalgické jízdy s parními lokomotivami s výjimkou předvánočních mikulášských vlaků se málokdy konají v zimním období. Je za tím poměrně složitý proces, který železniční spolky nechtějí v mrazech moc podstupovat. Nehledě na nedostatek neustále vyhřívaných výtopen.

Muzeum starých strojů v Žamberku, které ve spolupráci s Pardubickým krajem už několik let vypravuje z Dolní Lipky historické vlaky, se rozhodlo zorganizovat první zimní jízdu, aby zjistilo, jaký bude zájem veřejnosti.

„Půjde v rámci delší samostatné jízdy o premiéru jedničkové Němky vyrobené za protektorátu v plzeňské Škodě, kterou jsme v loňském roce zakoupili v Rakousku. Hodně lidí nám psalo, že by se jim líbila zimní jízda na sněhu. Sníh slíbit nemůžeme, ale jízdu ano. V sobotu 21. února proto vypravíme vlak z Ústí nad Orlicí do Ramzové s konečnou stanicí Lipová Lázně,“ láká k jízdě Michal Bednář, předseda Muzea starých strojů v Žamberku.

Jízda na Slezský Semmering

Ústí nad Orlicí - Lipová Lázně sobota 21. února

Ústí nad Orlicí 8.55 – Lipová Lázně 12.40

Lipová Lázně 13.25 – Ústí nad Orlicí 17.01

Jízda bude zajímavá nejen proto, že železniční fanoušky zaveze do nitra Jeseníků, ale také řádně parní lokomotivu prověří. Horská trať, které se někdy říká Slezský Semmering, má ve svém nejstrmějším úseku sklon 33 promile, což z ní vyjma tanvaldské zubačky dělá jednu z nejstrmějších tratí v Česku. Mimo jiné v Ramzové se ve výšce 760 metrů nad mořem nachází nejvýše položená stanice v Jeseníkách.

Pokud bude o jízdu velký zájem, počítají organizátoři s přípřeží další lokomotivy, která pomůže zvládnout sklonově náročný úsek.

Délka vlaku podle zájmu

„Spustili jsme rezervační systém, kde si lidé mohou psát o lístky dopředu. Podle zájmu uzpůsobíme délku soupravy. Buď pojedeme jen s Němkou a třemi až čtyřmi vozy, a pokud by byl velký zájem, zapřáhneme šest vozů s pomocnou lokomotivou,“ dodal Bednář s tím, že součástí speciálního vlaku pojede jídelní vůz Ringhoffer s občerstvením. Jízdenky lze v předprodeji na celou trasu objednávat na e-mailu jizdy@starestroje.eu.

Jízda je plánována bez ohledu na počasí, ale jelikož technika je nevyzpytatelná, v záloze bude i druhá lokomotiva 555.0153, kterou má muzeum už delší dobu.

Trochu omšelé, ale stále zachovalé. Do Česka se vrátily dva parní unikáty

Parní lokomotiva německé řady BR 50, později ČSD 555.129, úspěšně absolvovala technicko-bezpečnostní zkoušku, která je podmínkou pro získání trvalého provozního povolení. „Na českých číslech ji ještě nemáme, ale usilovně s Drážním úřadem pracujeme na tom, aby se všechno dotáhlo do konce co nejdřív. Uvidíme, zda se jízda uskuteční se zkušebním, nebo již s trvalým provozním povolením,“ dodal Bednář.

Muzeum chce vrátit do provozu také předválečnou parní lokomotivu známou pod označením 455.0, která kdysi vozila vlaky na Košicko–bohumínské dráze. Muzejníkům se jí loni podařilo z Vídně dostat do Česka, kde má projít náročnou opravou. Ve veřejné sbírce se zatím podařilo vybrat přes 210 tisíc korun.

