Nová aplikace ve Sportovním parku v Pardubicích pomůže i při hledání dětí

Akce Sportovní park Pardubice má vlastní mobilní aplikaci, ve které návštěvníci najdou kompletní program akce, sportovní stanoviště, závody nebo doprovodný program. Aplikace pomůže i s hledáním ztracených dětí. Novinářům to dnes řekli organizátoři. Akce bude od 1. do 9. srpna v parku Na Špici a lidé si při ní vyzkouší desítky sportů. Letošní novinkou je sportování pro seniory.
"Aplikace nám usnadní komunikaci s návštěvníky, když nastane náhlá událost typu bouřka. Budeme tam dávat i případy, kdy se ztratí dítě, aplikaci bude mít i městská policie a náš tým, bude pak snazší a rychlejší ho najít. Budou tam i informace o možnostech parkování," řekl manažer projektu Pavel Stara.
Sportovní park je zaměřený hlavně na děti, které si mohou vybrat z nabídek sportovních klubů v regionu. Nově akce nabídne aktivity také starším lidem. Senioři budou mít v parku aktivní zónu. "Je to jako semafor, kdo je v červené zóně, toho nerozhýbe nikdo, kdo v zelené, nebojí se a sportuje. My se zaměříme na ty, co jsou v oranžovém spektru, sportovat chtějí, ale nevědí, jak na to," řekl Stara.
Díky Sportovnímu parku Pardubice se do města po dvou letech vrátí akce Pardubice na bruslích. In-line bruslaři se 9. srpna projedou po severovýchodním obchvatu a po jiných cestách, trasa bude dlouhá 12 kilometrů. "Zavřít obchvat nebylo jednoduché, zúřadovat to je náročná věc," řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
Sportovního parku se letos zúčastní více než 60 sportovních klubů, což je většina organizací z Pardubic a okolí. Děti obejdou jejich stanoviště, za absolvované disciplíny získají diplom a medaili. Akce letos slaví desáté výročí. "Od vzniku akce parkem prošly desetitisíce dětí," řekl Stara.
Akce, kterou pořádá firma Deep Vision, stojí kolem pěti milionů korun. Město na ni přispělo 1,725 milionu korun, kraj dal půl milionu korun. S organizací každoročně pomáhají desítky tisíc dobrovolníků. "Můj syn na Sportovním parku objevil karate, věnuje se mu a má i mezinárodní úspěchy. Dneska v parku ukazuje menším dětem tento sport," dodal Rychtecký.