Nová školka v Medlešicích bude Chrudim stát 36,27 milionu korun bez DPH

Chrudim vybrala stavební firmu, která vybuduje mateřskou školu v parku u zámku v místní části Medlešice. V soutěži formou Design & Build, kdy dodavatel odpovídá za projekt i stavební práce, uspěla firma z Kutné Hory, která objekt postaví za 36,27 milionu korun bez DPH. Je to asi o 2,75 milionu méně, než byla odhadovaná cena, řekl dnes novinářům radní Aleš Nunvář (Piráti). Dosavadní školka na zámku už nevyhovuje hygienickým předpisům.
"Stavba by měla být hotová do konce července příštího roku. Srpen bude na stěhování školy a od září 2027 by školka měla fungovat v novém," uvedl Nunvář. Podle starosty Františka Pilného (ANO) hygienici nepovolili provoz školky v dosavadních prostorách po srpnu 2027.
Podkladem projektu je studie městského architekta, který navrhl dvoupodlažní budovu a její umístění v parku. Nová školka bude pro 56 dětí, proti současnosti bude kapacita dvojnásobná.
V zámeckém areálu má mít školka vlastní vstup a přístupovou cestu, prostor pro zásobování a parkování. V přízemí bude herna s jídelní částí, odpočívárna, umývárna a šatna pro děti. Součástí je také výdejna nebo kuchyňka, sklady, kabinet, prádelna, technická místnost, zázemí pro personál a toalety. Ve druhém nadzemním podlaží je navržena další třída se stejným uspořádáním jako v přízemí. Součástí stavby je i demolice některých přístřešků.
Konečnou cenu zvýší ještě náklady na technický dozor investora za 689.000 korun. "Metoda Design & Build je velmi náročná na kontrolu, protože nemáme projekt. Firma začíná projektovat a technický dozor s ní bude už v této fázi spolupracovat," řekl Nunvář.