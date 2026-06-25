Nová výstava na hradě Rychmburk na Chrudimsku představuje vývoj kosmu

Na hradě Rychmburk na Chrudimsku si následující čtyři roky budou moci návštěvníci prohlédnout expozici nazvanou Alchymie planet. Představuje vývoj kosmu, hvězd a dalších těles očima astrochemiků a astrobiologů. Výstavu připravilo Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s Oddělením spektrometrie Heyrovského ústavu Akademie ČR. Podle Martina Feruse z Ústavu fyzikální chemie akademie vznikl základ výstavy z velkoprostorových modelů planet, pro Rychmburk byla rozšířena o mnoho dalších exponátů. Ve světě je ojedinělá svým pojetím, neboť obvykle je vesmír prezentován očima astronomů, tedy fyziků, řekl Ferus.
"Ale vesmír je také z valné části tvořen chemií, protože mikrosvět a chemické přeměny je to, co vesmír tvoří a co tvoří i nás, živé organismy. Jsme také obrovský chemický vesmír v ještě větším a obrovském vesmíru, který je stejně komplexní jako my sami," uvedl Ferus.
Výstava provází návštěvníky od samotného počátku vesmíru, tedy vznik první hmoty atomů a chemických prvků přes tvorbu prvních hvězd a formování planet až ke vzniku života. Ukazuje cestu vývoje kosmu od elementárních částic, atomů, molekul k prvním minerálům a horninám až po jejich dnešní nepřeberné množství. Představuje také vývoj těles sluneční soustavy, planet, hvězd, na Zemi atmosféry oceánů, pevniny a prvních organismů.
Součástí expozice jsou modely planet a dalších kosmických těles, meteority, minerály, ukázky molekul nalezených ve vesmíru i interaktivní exponáty propojující astronomii, chemii, geologii a vznik života. Představuje i některé významné otázky dnešní vědy o vzniku vesmíru. Některé místnosti jsou působivě černě vymalované, což navozuje kosmickou atmosféru.
Na Rychmburku archeologové kdysi nalezli střep z alchymistické trojnožky. Na tento odkaz navazuje i název nové expozice.
Hrad Rychmburk v Předhradí na Chrudimsku, který Pardubický kraj v roce 2021 otevřel turistům, si vloni prohlédlo přes 18.000 lidí. V interiéru je k vidění ložnice zájezdního hostince, lidé si také mohou prohlédnout několik expozic o útrpném právu či pivovarnictví, výstavu gotických oltářů z Chrudimska nebo devítipokojový byt správce, který spolu s pivovarnictvím přibližuje atmosféru první republiky.