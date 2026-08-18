Nové dílny v Č. Třebové pro klienty Domova u studánky vyjdou na 68 milionů korun

Výstavba sociálně terapeutických dílen v České Třebové pro handicapované klienty Domova u studánky bude stát 67,6 milionu korun včetně DPH. Je to o 11 milionů korun méně, než činily odhadované náklady, cena vyplynula ze soutěže na zhotovitele stavby. Projekt je součástí transformace pobytových služeb pro zdravotně postižené a kromě dílen a obchůdku v něm bude sídlit také vedení a administrativa domova, uvedl v tiskové zprávě Pardubický kraj, který je zřizovatelem domova.
Dům vznikne v Klácelově ulici po demolici nevyužívané budovy. V hlavní části bude respektovat obrys původního objektu, pouze přibyde schodišťový tubus v zadní části. K hlavní budově bude přistavěna nižší část v místě původní přístavby. Dům je navržen jako bezbariérový, výtah zajistí dostupnost vyšších podlaží lidem s omezenou schopností pohybu. Suterén bude navíc přístupný ze dvora. Okna a další prvky zůstanou v původních výškách. Objekt bude v hlavní části čtyřpodlažní, s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími, přístavba bude mít dvě podlaží.
Zařízení pro zdravotně postižené v Anenské Studánce chce kraj do několika let zcela opustit. Pro klienty vznikají nové domácnosti v okolních městech a obcích. V České Třebové kraj od města získal objekt, který se po přestavbě bude hodit pro sociálně terapeutické dílny s obchůdkem, zázemím pro administrativu Domova u studánky a pro službu chráněného bydlení.
"Anenská Studánka je sice nádherné místo, ale klienti sociálních služeb zde nemají možnost každodenního kontaktu s běžným životem. Je ověřeno, že zapojení do společnosti, a to například prodejem v obchodě nebo chráněné dílně výrazným způsobem klientům pomáhá. Proto je pro nás důležité, že budeme moci nabídnout kromě komunitního bydlení i sociálně terapeutické dílny, a to přímo v centru České Třebové. Dílny budou nabízet své služby i zdravotně postiženým, o které pečují jejich blízcí doma," uvedl náměstek hejtmana pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola (Koalice pro Pardubický kraj).
Staveniště by měla vybraná firma převzít na konci září. Po vystěhování objektu, odpojení od všech sítí včetně plynovodu a elektrické energie budou následovat demoliční práce a stavba nové budovy.
Kapacita Domova u studánky je 70 klientů. Vedle toho nabízí odlehčovací službu pro čtyři lidi, sociálně-terapeutickou dílnu pro deset lidí a chráněné bydlení pro devět klientů.