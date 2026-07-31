Nové drony pomohou pardubickým strážníkům při pátrání i zásazích

Autor: ČTK
  12:06aktualizováno  12:06
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| foto: ČTK

Výbavu letecké služby městské policie v Pardubicích doplnilo šest nových dronů. Čtyři jsou na trénování pilotů, dva z nich jsou posilou do terénu. Jeden z nich disponuje termokamerou a může najít ztracené lidi, druhý zvládne létat i při nepříznivém počasí. ČTK to řekl mluvčí strážníků Jiří Sejkora.

Letecká služba existuje v Pardubicích rok, začínala se třemi strážníky, kteří umějí obsluhovat drony, teď jich má dvojnásobek. Před pořízením nové techniky měla městská policie tři menší drony, které ale nejsou určené pro náročnější podmínky, například lety ve větších výškách nebo za horšího počasí. I tak našly využití.

"Drony nám pomáhají hlavně tam, kde se pohybuje velké množství lidí. Při fotbalových nebo hokejových utkáních můžeme sledovat situaci z výšky, vyhodnocovat chování fanoušků a podle toho včas přijmout opatření. Šetříme tím síly strážníků a zároveň získáváme lepší přehled o dění na místě," řekl strážník Milan Petrek.

Dron také strážníci používají k pořizování záběrů pro sociální sítě a vyzkoušeli ho například při nočním pátrání po muži, který plaval v noci v Labi. Létali s ním nad polem, aby našli schovaná srnčata. Trénovali s drony i koně strážníků, zvířata jsou odolná a bzučivého předmětu se nebála. Mohou také kontrolovat přes okno, jestli je v bytě někdo v nouzi.

"Když máme obavu, že je člověk v bytě v ohrožení a neotvírá, můžeme nejdřív pomocí dronu nahlédnout do oken a zjistit, jestli je nutné povolat hasiče. Vyhneme se tak zbytečnému zásahu, který je náročný nejen organizačně, ale i finančně," řekl Sejkora.

Drony podle mluvčího udělaly v posledních letech obrovský technologický posun. Zvládnou autonomní let, vyhledávání a sledování objektů. Dokážou například najít člověka, vozidlo nebo loď a podle pokynu je následovat.

"Ve Spojených státech už fungují autonomní systémy. Dron na místo dorazí rychleji než běžná hlídka a policisté už při příjezdu vědí, co se na místě děje a jak bezpečně postupovat. Je jen otázkou času, kdy se podobná technologie začne více využívat i u nás," řekl Sejkora.

V dodávce mají strážníci k dispozici malé operační zázemí s televizní obrazovkou, na které vidí živý přenos z dronů. "Drony mají opravdu široké využití. Mají úžasné rozlišení. Dokážou přenášet velmi kvalitní obraz v reálném čase, takže strážníci mají detailní přehled o situaci přímo na místě a záznam mohou využít i pro další dokumentaci," řekl František Hanzlík z dodavatelské firmy Geotronics Praha.

Provoz dronů ve městech má jasná pravidla stanovená Úřadem pro civilní letectví a vyžaduje koordinaci mezi jednotlivými složkami. Policie, hasiči, záchranáři i městská policie se při zásazích domlouvají, kdo a jakou techniku nasadí, aby se drony vzájemně nerušily a mohly se doplňovat. Létání ve městech je navíc specifické kvůli hustě osídleným prostorům nebo blízkosti letišť.

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