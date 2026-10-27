Nové vedení Pardubic patrně prověří sportovní stezku za sedm milionů

Nové vedení Pardubic patrně prověří smysluplnost plánované sportovní stezky v parku Na Špici za sedm milionů korun. Její zastávky mají připomínat významné sportovní tradice města. Zástupce pětikoalice Filip Sedlák (Naše Pardubice) projekt označil za zbytečně drahou investici. Podle Aleše Reiského z odboru hlavního architekta magistrátu má ale jít o autorské umělecké dílo, nikoliv pouze o naučnou stezku s informačními tabulemi.
"Za mě je to mrhání penězi s naprosto nevalným výsledkem. Je to naprosto zbytečná investice," řekl Sedlák. Dodal, že chce nejprve zjistit, v jaké fázi projekt je a jaké jsou možnosti jeho případného zrušení. O dalším postupu chce jednat na zastupitelstvu, kde se má prověřit, zda lze projekt ještě zvrátit.
Projekt vychází z původního nápadu žačky Barbory Samkové, který počítal se stezkou rozprostřenou po celém městě. Tato varianta se podle Reiského ukázala jako příliš rozsáhlá. Architekti následně zvažovali jiné trasování, nakonec vybrali okruh v parku Na Špici, který slouží ke sportovním a rekreačním aktivitám.
Jednotlivá zastavení mají svým vzhledem připomínat štafetové kolíky. Objekty by měly mít různá barevná provedení a umělecky zpracované reliéfy symbolizující jednotlivé sporty. Na podstavcích by měly být také informace o významných sportovních osobnostech a událostech spojených s Pardubicemi.
"Není to dílo v tom smyslu, že někdo připraví libreto a dá ho na informační panely, které koupíte jako typový prvek a umístíte do veřejného prostoru. My jsme chtěli, aby to mělo nějaký umělecký nebo designový přesah, proto jsme v té soutěži oslovovali umělce a designéry," řekl Reiský. Umělecké zpracování odlišuje projekt od běžných informačních tabulí a vysvětluje jeho cenu, dodal Reiský.
Město letos dokončilo hodnocení architektonicko-výtvarné soutěže. Vítězem je návrh architekta Ondřeje Tichého s názvem Štafeta na špici, který by měl díla pro stezku zhotovit. Příprava projektu by měla pokračovat zadáním projektové a realizační dokumentace, následovat má výroba a umístění objektů v terénu. "Zatím jsem vůbec s nikým z nové koalice nemluvil. Asi to bude tématem nějakých jednání," řekl Reiský.
Předpokládaná cena jednoho výtvarného díla se v soutěži podle Reiského pohybovala přibližně od 750.000 do 800.000 korun. Magistrát při stanovení výsledné ceny vycházel také z cen obdobných uměleckých děl v jiných městech. Podle Reiského byly nabídky účastníků soutěže poblíž stanovené maximální částky.