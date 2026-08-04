Nové volební uskupení Srdcem pro Pardubice vede pedagog Josef Rak

V Pardubicích zahájilo kampaň před volbami do zastupitelstva města nové uskupení Srdcem pro Pardubice. Podle svého webu se chce zaměřit zvláště na dopravu a parkování, zeleň a hřiště, zdraví, bydlení a život ve městě a ekonomiku města. Lídrem je pedagog Univerzity Pardubice a pardubického gymnázia Josef Rak, na druhém místě kandiduje sportovní ředitel HC Dynamo Pardubice a bývalý hokejový reprezentant Petr Sýkora.
Na kandidátce jsou některá jména, která se již v minulosti v politice objevila v barvách jiných politických subjektů. Lékař Vítězslav Novohradský byl původně členem ČSSD, před čtyřmi lety se do zastupitelstva dostal za SPD a nezávislé s podporou Trikolory. Jiný bývalý člen sociální demokracie právník Libor Malý je na šestém místě kandidátky. Na ní figurují i dvě známá hokejová jména. Vladimír Martinec byl v minulosti zastupitelem za Sdružení pro Pardubice, dalším bývalým hokejistou je Jiří Novák.
Všechny subjekty zastoupené v současném zastupitelstvu už zveřejnily své lídry. ANO povede primátor Jan Nadrchal, ODS předseda oblastního sdružení Ondřej Tichý, Žijeme Pardubice náměstek primátora Jakub Rychtecký. Hnutí STAN určilo na první místo kandidátky politologa, projektového manažera a aktivistu za manželství pro všechny Daniela Vondru, KDU-ČSL dopravního inženýra Petra Netolického, nové uskupení Progresivní Pardubice sdružující Piráty, TOP 09 a Zelené dopravního inženýra a zastupitele Martina Slezáka. Jedničkou uskupení Naše Pardubice je Filip Sedlák, za SPD v neformální koalici Leoš Janda (Trikolora).
V roce 2022 kandidovalo v komunálních volbách v Pardubicích devět subjektů, z toho jen tři zcela samostatně bez dalších partnerů. Vítězem se stalo hnutí ANO s 12 mandáty před Spolu s devíti křesly. Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice získaly po čtyřech zastupitelích. Do zastupitelstva se dostali i Piráti se čtyřmi mandáty, po třech měly Naše Pardubice a SPD. Do zastupitelstva neprošly KSČM a STAN. V koalici se spojilo hnutí ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice s těsnou většinou 20 hlasů.