Nové volební uskupení v Pardubicích chce zrušit obvody a zavést MHD express

Pro podzimní komunální volby v Pardubicích vzniklo nové uskupení Progresivní Pardubice, které sdružuje Piráty, TOP 09 a Zelené. Strany, které jsou nyní v opozici, chtějí prosadit zrušení městských obvodů, lepší adaptaci na klimatické změny nebo větší podporu trolejbusové dopravy. Novinářům to dnes řekli zástupci uskupení.
"Progresivní je opak stagnace a přešlapování. Chceme, aby vedení města bylo funkční a nebránilo se novým myšlenkám. Chceme Pardubice, které nezůstanou stát na místě," řekl lídr Martin Slezák (TOP 09). Je zastupitelem a občanským povoláním dopravní inženýr.
Dvojkou na kandidátce je Stanislav Klát (Piráti), je nováčkem v politice a pracuje jako obchodní zástupce ve stavebnictví. Na třetím místě je zastupitel a dopravní inženýr Robert Hrdina (Zelení). Na dalším pozicích jsou Žaneta Havlenová (Piráti), Adolf Vondrka (nezávislý), Vojtěch Jirsa (Piráti) a Ondřej Müller (TOP 09). "Přemýšlíme v řadě témat jinak než současná koalice," řekl Hrdina.
Klimatická opatření by měla mít podle uskupení svoji stálou položku v rozpočtu. Nový volební subjekt také míní, že je na čase zrušit městské obvody, protože jejich provoz je nákladný a neefektivní.
Kandidáti také přícházejí s dopravním řešením pro MHD, která by podle nich mohla jezdit aspoň z Polabin do centra na vteřinu přesně. Vzniknout by mohl trolejbusový expres díky vyhrazenému pruhu pro MHD na Wonkově mostě.
"Lidé by měli jistotu, že z Bělehradské ulice budou za čtyři minuty v centru. Pak by většina lidi neměla důvod jezdit do centra autem a uvolnila by místo lidem, kteří to skutečně potřebují," řekl Hrdina
Například v tématu obnovy náměstí Republiky jsou ale Progresivní Pardubice ve shodě se současnou koalicí. Náměstí má víc sloužit lidem, ne být prostorem, kde převládá automobilová doprava.
Koalici na pardubickém magistrátu po komunálních volbách v roce 2022 vytvořily ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice. V devětatřicetičlenném zastupitelstvu mají těsnou většinu 20 mandátů. V opozici jsou ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti se Zelenými, Naše Pardubice a SPD.
"V současném zastupitelstvu naše strany spolupracují už delší dobu. Na tématech, jako je doprava, rozpočtová odpovědnost, otevřenost a životní prostředí, se shodujeme. Funguje to lidsky, spojení do koalice tak vyplynulo zcela přirozeně," dodal Slezák.