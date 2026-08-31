Nový domov v Pardubicích pomůže rodinám pečujícím o autistické děti

V Lánech na Důlku, místní části Pardubic, začne v úterý fungovat nový domov pro lidi s poruchami autistického spektra. Zařízení nabídne pět míst pro celoroční pobyt, dalších pět klientů bude moci využívat odlehčovací službu. Domov provozuje Rodinné integrační centrum, které dům modernizovalo za více než 40 milionů korun. ČTK to řekla ředitelka centra Hana Janiková.
"Snažili jsme se vybavit prostor opravdu tak, aby byl co nejvíce přizpůsobený potřebám klientů, ať už vybavením, nebo barvami. Každý z nich si navíc bude moci svůj pokoj upravit podle toho, na co je zvyklý a co potřebuje," řekla Janiková. Každý pokoj umožňuje individuálně nastavit například teplotu nebo intenzitu osvětlení. Dům má také místnost určenou k relaxaci a práci se smyslovými podněty.
"Pro pět klientů to bude jejich domov, budou tady celoročně. Rodiny si je samozřejmě mohou vzít na víkend, o Vánocích nebo na dovolenou, ale jinak tady budou mít svůj pokoj a zajištěnou péči. Jsou to klienti, kteří už potřebují větší míru podpory a domácí prostředí jim nemusí poskytovat všechno, co potřebují. Zároveň je péče pro rodiče velmi náročná, a to jak fyzicky, tak psychicky," řekla Janiková.
Zařízení zaměstnává zhruba 20 lidí, kteří zajistí nepřetržitou péči. Podle centra jde o první a zatím jediný domov tohoto typu v Pardubickém kraji. Jeho služby bude využívat například rodina Lenky Heřmanské z Pardubic. Žena pečuje o téměř dvanáctiletého syna s nízkofunkčním autismem a středně těžkou až těžkou mentální retardací. Chlapec nemluví, špatně rozumí okolnímu světu a je odkázaný na pomoc druhých. "Je to dítě, které je naprosto závislé, bezbranné a potřebuje pomoc 24 hodin denně," řekla Heřmanská.
Syn chodí na několik hodin denně do speciální třídy, jinak o něj rodina pečuje doma. Heřmanská má také stejně starou zdravou dceru, která podle ní potřebuje více prostoru a pozornosti. Rodina proto chce využívat odlehčovací službu, která by jim umožnila na čas péči o syna přenechat odborníkům.
Synovi Jiřího Fouska z Vlčí Habřiny na Pardubicku je 28 let. Má atypický autismus a bez pomoci se neobejde. "Je velice hodný a povídavý, ale když má z nějakého důvodu afekt, může u něj nastat velmi silná agrese a autoagrese," řekl Fousek.
Péče o syna podle něj ovlivňuje život celé rodiny. Manželka pracuje na půl úvazku, Fousek zůstává doma a stará se o syna. "Celý rodinný život a veškeré aktivity se točí kolem něj. Jsme proto rádi, že tady budeme mít zastání. To odlehčení je opravdu to pravé slovo," řekl Fousek. Rodina chce novou odlehčovací službu využívat zhruba pět dní v měsíci, dodal.