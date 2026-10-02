Nový manuál v Ústí nad Orlicí mapuje téměř 50 staveb

Autor: ČTK
  8:40aktualizováno  8:40
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ústí nad Orlicí vydalo architektonický manuál, který představuje téměř 50 zajímavých staveb z 19. a 20. století. Kromě známých památek, jako je Roškotovo divadlo, upozorňuje také na funkcionalistické vily, typizované bytové domy, architektonické detaily i stavby, které už z města zmizely. On-line databáze nabízí fotografie, historické materiály, plány a další informace, uvedla radnice v tiskové zprávě.

Architektura zachycená v databázi ukazuje, jak se Ústí nad Orlicí za desetiletí proměňovalo. Jedním z důležitých mezníků bylo napojení města na železnici v roce 1845 a následný rozvoj textilního průmyslu. Mezi nejstarší objekty zařazené do manuálu proto patří historická výpravní budova, zatímco nejmladší zastoupené stavby pocházejí ze 70. a 80. let 20. století.

Vzniku manuálu předcházela rozsáhlá práce v archivech i terénní dokumentace. Do příprav se zapojili také místní obyvatelé, pamětníci a sběratelé, díky nimž se podařilo zachytit materiály a informace, které by jinak mohly zůstat nedostupné.

Manuál také nabídne lidem tematické stezky. Trasa Od chalupy po panelák sleduje proměny bydlení od tradičních stavení až po sídliště. Okolo Ústí zavede návštěvníky také do širšího okolí města a připomene například stavby spojené s železnicí, rekreací nebo životem české menšiny.

Stezka Po stopách Františka a Stanislava Tošovských představuje dílo významné místní stavební a architektonické rodiny. Trasa nazvaná Zlatá éra textilu se zaměřuje na místa spojená s textilním průmyslem a životem jeho podnikatelů. Poslední z tras, Funkcionalismus v Ústí nad Orlicí, představuje výrazné stavby tohoto architektonického směru.

Manuál přibližuje také osobnosti, které se podílely na podobě Ústí nad Orlicí. Mezi autory jsou například Kamil Roškot, autor známého Roškotova divadla, nebo Hanuš Zápal, Jan Pacl, Josef Hernych či Vojtěch Vanický. Celkem databáze představuje téměř třicítku autorů, umožňuje tak sledovat, jak jednotliví architekti a stavitelé postupně utvářeli podobu města.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé otcem, oslavil 15 let své talkshow 7 pádů Honzy Dědka a prošel zásadním pracovním restartem ‒ po...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026)

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl si koupit komentovanou prohlídku za symbolických 91 korun. Zájem byl ale tak velký, že všechny...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový rekord. Vysílač Liblice B tvoří dva 355 metrů vysoké stožáry. Jsou nejvyššími stavbami v Česku a...

Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující

Airbus A-380 v barvách společnosti Emirates nad letištěm Paris-Charles de Gaulle

Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1. října 2026. Na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají se po několikaměsíční pauze vrací Airbus A380,...

Brutální útok v Teplicích. Napadený musel na operaci, policie obvinila mladistvé

ilustrační snímek

Až téměř po roce padla obvinění v případu bitky, která se odehrála loni v listopadu před restaurací U Veselého mandlu v Kollárově ulici v Teplicích. Na místě tehdy došlo k hromadnému...

3. října 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Zamykání Lužnice v Suchdole na Jindřichohradecku nepřekazilo ani sucho

ilustrační snímek

Vodáci dnes v Suchdole nad Lužnicí na Jindřichohradecku ukončili sezonu. Při tradičním, už 46. ročníku Zamykání Lužnice u vodácké základny symbolicky otočili v...

3. října 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

V Praze 5, Smíchově v době od 3.10. do 18.10.2026 platí výluka tramvají mezi stanicemi Na Knížecí až Smíchovské nádraží, kdy na této trase jezdí BUS č. X12 a naopak tramvaje č. 32 a č. 40 obstarávají...

vydáno 3. října 2026  13:09

Chatbot není člověk, který by o vás měl skutečný zájem, varuje expertka

Adéla Švestková je psycholožka a výzkumnice. Působí na Fakultě sociálních...

Umělá inteligence už dětem a dospívajícím neslouží jen k vypracování úkolů a hledání informací. Část mladých se chatbotům svěřuje také se svými problémy a hledá u nich psychickou podporu. Výsledky...

3. října 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lidé si pochodem z Trutnova na Hrádeček připomněli výročí narození Václava Havla

ilustrační snímek

Kolem čtyř desítek lidí dnes dopoledne vyrazilo na pochod z Trutnova na Hrádeček, aby si připomnělo letošní 90. výročí narození bývalého československého a...

3. října 2026  11:27,  aktualizováno  11:27

Dvě tragické nehody: zemřela 20letá žena a řidič po nárazu do stavebního stroje

ilustrační snímek

Ve středních Čechách v sobotu při nehodách zemřeli dva lidé. Na dálnici D10 u Mladé Boleslavi nepřežil řidič náraz do stavebního stroje, spolujezdkyně utrpěla vážné zranění. Při další nehodě u...

3. října 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Muzeum umění Olomouc po víkendu uzavře Zdíkův palác, končí také dvě výstavy

ilustrační snímek

Během tohoto víkendu mají lidé poslední možnost navštívit letos Zdíkův palác v areálu Arcidiecézního muzea Olomouc. Historická památka se na zimní období...

3. října 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

Ústecká univerzita má laboratoře pro výzkum hospodaření se surovinami

ilustrační snímek

Ústecká univerzita zprovoznila nové Centrum pokročilých analytických technik se specializovanými laboratořemi, kde budou vědci se studenty mimo jiné zkoumat...

3. října 2026  10:15,  aktualizováno  10:15

Smíchovské nádraží

vydáno 3. října 2026  11:36

V Praze 1 na Starém Městě jsou přemnoženi holubi.

vydáno 3. října 2026  11:36

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Policejní zákrok na „ilegálním“ tuningovém srazu: stovky přestupků a sebraný řidičák

Stovky aut se v pátek večer sjely na tuningovém srazu na parkovišti u...

Na tuningovém srazu na parkovišti u hypermarketu Globus v pražských Čakovicích a následně také na Zličíně se podle odhadu policie sjelo až 1000 aut a 2500 lidí. Policie nezaznamenala žádné zásadní...

3. října 2026  11:12,  aktualizováno  11:27

V Turnově bude po dvou letech opět prestižní šperkařské sympozium

ilustrační snímek

Špičkoví výtvarníci z několika zemí světa budou příští dva týdny tvořit v Turnově. Přijedou na prestižní šperkařské sympozium, které pořádá zdejší muzeum...

3. října 2026  9:40,  aktualizováno  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.