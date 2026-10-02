Nový manuál v Ústí nad Orlicí mapuje téměř 50 staveb

Ústí nad Orlicí vydalo architektonický manuál, který představuje téměř 50 zajímavých staveb z 19. a 20. století. Kromě známých památek, jako je Roškotovo divadlo, upozorňuje také na funkcionalistické vily, typizované bytové domy, architektonické detaily i stavby, které už z města zmizely. On-line databáze nabízí fotografie, historické materiály, plány a další informace, uvedla radnice v tiskové zprávě.
Architektura zachycená v databázi ukazuje, jak se Ústí nad Orlicí za desetiletí proměňovalo. Jedním z důležitých mezníků bylo napojení města na železnici v roce 1845 a následný rozvoj textilního průmyslu. Mezi nejstarší objekty zařazené do manuálu proto patří historická výpravní budova, zatímco nejmladší zastoupené stavby pocházejí ze 70. a 80. let 20. století.
Vzniku manuálu předcházela rozsáhlá práce v archivech i terénní dokumentace. Do příprav se zapojili také místní obyvatelé, pamětníci a sběratelé, díky nimž se podařilo zachytit materiály a informace, které by jinak mohly zůstat nedostupné.
Manuál také nabídne lidem tematické stezky. Trasa Od chalupy po panelák sleduje proměny bydlení od tradičních stavení až po sídliště. Okolo Ústí zavede návštěvníky také do širšího okolí města a připomene například stavby spojené s železnicí, rekreací nebo životem české menšiny.
Stezka Po stopách Františka a Stanislava Tošovských představuje dílo významné místní stavební a architektonické rodiny. Trasa nazvaná Zlatá éra textilu se zaměřuje na místa spojená s textilním průmyslem a životem jeho podnikatelů. Poslední z tras, Funkcionalismus v Ústí nad Orlicí, představuje výrazné stavby tohoto architektonického směru.
Manuál přibližuje také osobnosti, které se podílely na podobě Ústí nad Orlicí. Mezi autory jsou například Kamil Roškot, autor známého Roškotova divadla, nebo Hanuš Zápal, Jan Pacl, Josef Hernych či Vojtěch Vanický. Celkem databáze představuje téměř třicítku autorů, umožňuje tak sledovat, jak jednotliví architekti a stavitelé postupně utvářeli podobu města.