Nového mostu přes Labe se Pardubičtí dočkají snad v létě 2028, teď spílají městu

Milan Zlinský
  11:22aktualizováno  11:22
Pardubice dál připravují výstavbu mostního provizoria u mostu Kapitána Bartoše, které má sloužit během stavby nové spojky přes Labe. Má být hotové v létě 2026. Zpoždění projektu je proti původním plánům více než rok. Podle náměstka primátora pro dopravu Jana Hrabala za zpoždění částečně může i změna stavebního zákona. Nový most by měl stát do léta 2028.
Fotogalerie3

Most Kapitána Bartoše v Pardubicích | foto: Radek Kalhous, MAFRA

V Pardubicích už vypukla předvánoční dopravní špička. Lidé kvůli počasí méně jezdí na kole a v ulicích je to až bolestně znát. Přejezd autem z jednoho konce města na druhý může odpoledne trvat klidně hodinu. Nervozita u řidičů stoupá a adrenalin jim jde prudce nahoru vždy, když musí přejet řeku Labe.

Most Kapitána Bartoše v Pardubicích

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Pokaždé když jedu městem, mám docela dost času relaxovat. Někdy dorazím domů až téměř v zenu. Nevím ale, jestli to už není moc,“ řekl s ironií v hlase radní za Pardubáky František Brendl.

Slušně zdolat největší českou řeku vlastně není kudy. Relativně nejlépe to lze po silnici I/37 u rosického nádraží. Jenže kdo chce pak pokračovat dále do centra nebo na Duklu, stejně uvázne v dlouhé koloně u nádraží nebo Parama. Wonkův most patřící kraji je už rok a půl přivřený kvůli opravě a kolony jsou u něj pravidelně ze všech směrů.

Třetím rokem kyvadlově

Radniční most kapitána Bartoše za pár týdnů oslaví tři roky kyvadlové dopravy, která byla zavedena kvůli jeho tristnímu stavu. „To, že jsme se za téměř tři roky od chvíle, kdy jsme vlastně z hodiny na hodinu zavírali most kvůli jeho havarijnímu stavu, nedostali ani k začátku stavby provizoria, považuji za selhání systému. Je vidět, že česká byrokracie nám už přerostla přes hlavu. Je to vlastně šílené,“ uvedl radní Brendl.

S jeho slovy bude zřejmě souhlasit hodně motoristů z Pardubic a okolí. Ovšem většina z nich si vybrala jiný hromosvod svého vzteku. Na sociálních sítích to silně schytává především náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal z hnutí ANO. „Když jedu autem, modlím se, aby ta zchátranina ještě vydržela. A aby se něco nestalo mým dětem cestou do školy,“ napsala mu na Facebooku Helena Dudková.

Právě náměstek v pondělí informoval zastupitele o tom, v jaké fázi se nachází příprava nového mostu. Z informativní zprávy vyplynulo, že provizorní most bude hotový v létě a ten nový o dva roky později. Původně radní mluvili o tom, že dočasné přemostění bude hotové 1.června 2025, nebo i dříve.

„Byly ohromné problémy a zdržení s výběrovým řízením. Za to náměstek nemůže. Máme takové zákony, jaké máme,“ řekl k tomu Brendl. Opoziční politici samozřejmě tak smířliví nejsou. „Město v této věci velmi zklamalo obyvatele města,“ řekl zastupitel Petr Klimpl z ODS.

Už od února 2023 je na mostě kvůli jeho špatnému stavu omezena doprava, kyvadlově ji řídí semafory. Nemohou na něj těžké vozy včetně MHD. Proto tam jezdí jen městské minibusy. Zastupitelé v říjnu 2023 na semináři slyšeli postup prací a jejich harmonogram. Později přípravy nabraly zpoždění. „Nyní věřím, že se nová data dodrží. Nic jiného mi ani nezbývá,“ dodal Brendl.

Komplikace se změnou stavebního zákona

Podle zprávy má zdržení kromě odvolávání se firem proti výsledku soutěže i další důvody. Nový most byl proti plánu rozšířen o nový chodník na západní straně a rozšířena jeho východní část. Návrh město nechalo přepracovat, což znamenalo zpoždění čtyři měsíce. Projektant potom ještě upravoval vedení cyklostezek pod mostem.

„Návazně je třeba připočíst prodlení v součinnosti s dotčenými organizacemi při majetkoprávním řízení a komplikace spojené se změnou stavebního zákona,“ napsal ve zprávě pro zastupitelstvo například Hrabal.

Investici město schválilo v listopadu 2023. Letos v dubnu radnice podepsala smlouvu se sdružením firem Stavby mostů, je v ní Chládek a Tintěra Pardubice a MDS Projekt. Zvítězilo s cenou 357 milionů.

Kritika magistrátu kvůli dopravě v Pardubicích sílí. Důvod? Stav mostů a parkování

Firma bude stavět metodou Design & Build, má na starosti projekt i výstavbu. Od května do února bude projektovat, pak začne stavět mostní provizorium. Provizorní most by měl podle upraveného harmonogramu být v provozu v létě 2026. Provizorní most má být jednopruhový, doprava na něm bude kyvadlová. Vrátí se na něj MHD. Od podzimu 2026 do léta 2028 má firma v plánu postavit nový most Kapitána Bartoše. Ten původní má základy z roku 1882.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

U počátku zednářů v Ostravě byl i Alfons Mucha, říkají autoři výstavy o místní lóži

Výstava Světlo v temnotách připomíná 90 let od vzniku ostravské lóže svobodných...

Světlo v temnotách je název výstavy připomínající devadesát let od vzniku ostravské lóže svobodných zednářů Lux in tenebris. K vidění je v podkroví Ostravského muzea na Masarykově náměstí. Expozice...

2. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Z Vysočiny až k Severnímu moři. Vánoční strom urazí 1100 kilometrů napříč Evropou

Pracovníci havlíčkobrodských Technických služeb vypravili vánoční strom na...

Po dálnicích se napříč Evropou přepravuje nejrůznější zboží. Ale aby se na cestu dlouhou bezmála 1100 kilometrů, z Vysočiny až k Severnímu moři, vydal vánoční strom, se zas tak často neděje. Přesně...

2. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Zlínský kraj dokončil stavbu domova pro seniory v Liptále za 250 mil. Kč

ZlĂ­nskĂ˝ kraj dokonÄŤil stavbu domova pro seniory v LiptĂˇle za 250 mil. KÄŤ

Zlínský kraj dokončil stavbu domova pro seniory v Liptále na Vsetínsku. Jeho kapacita je 58 lůžek, k dispozici jsou převážně jednolůžkové pokoje. První klienti...

2. prosince 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Jako každoročně, na Veronském náměstí v Horních Měcholupech, mms děti z místních škol a školek zdobí své smrčky.

vydáno 2. prosince 2025  12:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nadace Historický Cheb dokončuje opravu zastavení křížové cesty v Hrozňatově

ilustrační snímek

Nadační fond Historický Cheb, který je v likvidaci, dokončuje projekt rekonstrukce dvou zastavení křížové cesty u poutního místa Maria Loreto v Hrozňatově u...

2. prosince 2025  10:50,  aktualizováno  10:50

Havelský trh

Havelský trh

Vánoční výzdoba na Havelském trhu v Praze 1 na Starém Městě.

vydáno 2. prosince 2025  12:29

Ve vánočně vyzdobeném autobuse je odkaz na možnost pomoci Dětským domovům.

vydáno 2. prosince 2025  12:29

Ve vánočně vyzdobeném autobuse je odkaz na možnost pomoci Dětským domovům.

vydáno 2. prosince 2025  12:29

Na vánočních trzích na Andělu na pěší zóně v Praze 5, Smíchově je kromě stánků s občerstvením, vánočního stromku u pódia pro vánoční program na nich, postaráno i o informaci jak se bránit před...

vydáno 2. prosince 2025  12:28

Na vánočních trzích na Andělu na pěší zóně v Praze 5, Smíchově je kromě stánků s občerstvením, vánočního stromku u pódia pro vánoční program na nich, postaráno i o informaci jak se bránit před...

vydáno 2. prosince 2025  12:28

Objevte zimní Val di Non. Klidné údolí ticha, tradic, poutních míst a výjimečné jablečné produkce

Chystáte se do Trentina?

Kdo přijede do Trentina v lednu či únoru kvůli zimním olympijským hrám, často zjistí, že region nabízí mnohem víc než sportovní dění. Stačí ujet pár kilometrů od hlavních center a krajina se promění...

2. prosince 2025,  aktualizováno  13:14

V Teplicích u zříceniny hradu Škvárovník našel kolemjdoucí mrtvolu v rozkladu

Hrad Škvárovník v Teplicích na Letné.

V lese u zříceniny hradu Škvárovník na Letné v Teplicích policie prošetřuje nález mrtvoly ve značném stupni rozkladu. Příčinu úmrtí má určit nařízená soudní pitva.

2. prosince 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.