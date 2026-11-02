Nový okruh na pardubickém zámku přiblíží život habsburského dvora

Východočeské muzeum připravuje na zámku v Pardubicích prohlídkový okruh, který přiblíží společenský a reprezentativní život habsburského dvora v 16. století. Návštěvníkům ukáže, jak aristokracie pořádala společenská setkání, jak využívala společenský sál a jak vypadal život na zámku v době, kdy patřil Habsburkům, uvedl Pardubický kraj v tiskové zprávě.
Prohlídkový okruh s názvem Pardubice - společenské centrum mezi Prahou a Vídní za Maxmiliána II. Habsburského představí také proměny zámeckých prostor a propojí historickou architekturu Ulrica Aostalliho de Saly se současným pojetím architektky Evy Jiřičné. Architektonické řešení připraví ateliér AI Design, který už navrhoval pro zámek společenské prostory.
Nová expozice vznikne ve třech místnostech a chodbě třetího nadzemního podlaží západního křídla zámku. Scénář expozice připravil autorský tým pod vedením historika Petra Vorla a ředitele muzea Tomáše Libánka. Projekt navazuje na rozsáhlou přestavbu zámeckého paláce. Jeho cílem je připomenout období po odchodu Pernštejnů v roce 1560, kdy zámek přešel do vlastnictví císařské rodiny.
"Jednotlivé komnaty nabídnou ucelený pohled na to, jak se bavila tehdejší aristokracie a co všechno patřilo ke společenskému a reprezentativnímu životu. Velkou pozornost věnujeme tomu, jak byl tehdy využíván právě revitalizovaný společenský sál," řekl Libánek.
Předpokládané náklady projektu činí přibližně 11 milionů korun. Pardubický kraj počítá s evropskou dotací 2,7 milionu korun.
Pardubický zámek je národní kulturní památkou. Původně gotický vodní hrad byl na přelomu 15. a 16. století přestavěn Pernštejny na renesanční zámek. Patří k nejvýznamnějším dokladům přechodu hradní architektury k renesančnímu zámeckému sídlu v Čechách. Součástí zámku je také expozice věnovaná rodu Pernštejnů. Pardubický kraj na zámku v současnosti dokončuje přestavbu reprezentativního společenského sálu a buduje nové návštěvnické centrum se zázemím pro turisty.