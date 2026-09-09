Nový park v Přelouči pomáhá lidem s demencí a láká k návštěvě i veřejnost

Autor: ČTK
  15:03aktualizováno  15:03
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| foto: ČTK

Domov u Fontány v Přelouči dnes otevřel obnovený park. Místo lesoparku vzniklo bezpečné a bezbariérové místo pro lidi s demencí a zároveň veřejný park pro celé město. Má smyslovou zahradu, retro prvky připomínající dětství, nekonečný chodník pro bezpečný pohyb, pietní místo a prvky pro děti i návštěvníky. ČTK to řekl ředitel domova Martin Sveřepa.

Místo dostalo jméno Park vzpomínek. Podle architektky Kateřiny Waldhauser je navržený s ohledem na lidi s Alzheimerovou nemocí a demencí. Proto v něm nechybí prvky, které jim mohou připomínat dětství, například retro prolézačky a lavičky připomínající školní židle.

"Zajímavé je umísťovat nějaké prvky jako reminiscence na dětství. Navazuje to na období, které si klienti pamatují mnohem víc než třeba nedávnou minulost," řekla architektka.

Součástí parku je rybníček s molem i také pietní místo určené k rozloučení s obyvateli domova. Dominantou je kamenné zrcadlo, v něm se odráží nebe a okolní stromy. Je u něj možné zapalovat svíčky nebo pořádat pietní akce.

Ředitel Sveřepa novou podobu parku vnímá jako velkou změnu. Zahrada je teď bezpečná i pro lidi s kognitivním deficitem. Novinkou je smyslová část, kde příchozí mohou otestovat své smysly. "Klienti si tam mohou přivonět k rostlinám, osahat je, ponořit ruce do vody. Jsou tam i zvukové prvky," řekl Sveřepa.

Park vzpomínek má otevřít domov všem a vytvořit místo, kde se mohou přirozeně potkávat senioři s rodinami, dětmi, školami i dalšími obyvateli Přelouče. Náměstek hejtmana Pavel Šotola (Koalice pro Pardubický kraj) například oceňuje takzvaný nekonečný chodník.

"Je tady hodně lidí s Alzheimerovou nemocí, lidí s demencí. Mohou jít po nekonečném chodníku, který je navržený tak, aby se člověk při procházce po parku vždy znovu dostal zpět k domovu a nemohl se ztratit," řekl náměstek.

Na nový park si klienti museli rok a půl počkat. Anna Ročková v domově žije tři roky a pamatuje ještě původní podobu parku, která podle ní byla hezká, ale současné řešení považuje za výrazně lepší. Místo jí dává možnost uniknout z každodenního stereotypu života v domově, kde potkává stále stejné lidi. "Asi nejvíc se mi líbí rybníček. Teď je to tady všechno ohraničené, takže se nikdo nemusí bát, že by do něj žbluňknul," říká Ročková.

Eva Fejfarová proměnu lesoparku sledovala z okna domova. Na jeho otevření proto netrpělivě čekala. Když ho pak poprvé viděla celý, překvapilo ji, jak výrazně se změnil. "Té dřiny, co se tady chlapi nadřeli, litovali jsme je, horko, nehorko, pořád pracovali. Oni dělali jako diví," dodala.

Domov u Fontány má 173 klientů ve třech službách, 18 v domově pro seniory, 145 v domově se zvláštním režimem a deset lůžek nabízí odlehčovací služba. O pobyt je velký zájem, letos domov eviduje 500 žádostí, dodal ředitel.

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