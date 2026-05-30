Hledání místa pro nový útulek končí. Začne růst letos u pardubického letiště

V lesíku u sídliště Dukla. Za oborou ve Starých Čívicích. Nebo na poli za tamní průmyslovou zónou. Také na Ďolíčku nebo třeba v lokalitě U Trojice. Či snad na Hůrkách?
Není snad místo na mapě Pardubic, kam by politici v uplynulých letech nezapíchli prst a neprověřovali, zda by tam nešel postavit nový útulek pro zaběhnutá zvířata. „Všichni mají rádi zvířátka, ale když lidé zjistí, že mají mít zvěřinec za barákem, tak ho tam nechtějí,“ zhodnotil roky marného hledání náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.
Nyní prostory nevyhovují
Stávající útulek je ve Štrossově ulici a neodpovídá dnešním požadavkům. Navíc se na jeho místě má rozšiřovat městský dům pro seniory. Takže radní v poslední době intenzivně řešili, kam zvířata přesunout. „Trvalo to minimálně deset let, než jsme našli vhodnou lokalitu mezi Popkovicemi a Starými Čívicemi,“ uvedl primátor města Jan Nadrchal z hnutí ANO.
Nicméně úplná euforie na radnici nepanuje. Leckoho šokuje cena díla. Samotná stavba vyjde na 133 milionů korun. „Z ceny radost rozhodně nemám,“ řekl primátor.
„Bohužel předpisy pro život zvířat jsou přísnější než u lidí. Je to drahé, ale nedá se nic dělat. Bude to mercedes mezi útulky,“ uvedl opoziční zastupitel za ODS Jan Mazuch.
Dalších 33 milionů korun navíc budou město stát potřebné pozemky. Peníze půjdou na účet Nadaci města, která parcely pro radnici vykoupila. „Když si vezmu, kde ta lokalita je a jak se pohybují ceny v okolí, tak musím říct, že ty pozemky jsou za 33 milionů drahé. Hodně drahé,“ doplnil další zastupitel za ODS a předseda pozemkové komise města Dušan Stránský.
O penězích už je rozhodnuto
O vyčlenění peněz na útulek už v pondělí rozhodlo městské zastupitelstvo a bod prošel. „Cena chystaného útulku bohužel stoupla jen za poslední roky příprav o desítky milionů korun,“ řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.
Město už má stavební povolení i projektovou dokumentaci. Nyní je na řadě soutěž na stavitele objektu. „Bude to útulek pro veškerá zvířata na území města včetně těch exotických. Bude tam i služebna pro psovody městské policie,“ řekla náměstkyně Klčová.
Se stavbou útulku počítají Pardubice už mnoho let. Původní odhadovaná cena kolem 60 milionů korun postupně rostla, protože zdražovaly stavební práce a zvýšily se nároky na vybavení. „Veterinární předpisy jsou náročné, to dělá hlavní část ceny. Všechno musí být z nerezu, karanténa musí být samostatně a od jiných částí oddělená. Musí mít i vlastní vchod,“ řekla Klčová.
Zelený pás zajistí klid
Město dlouho hledalo vhodné místo pro útulek. Proti jeho umístění v lesoparku na Dukle se postavila místní základní škola. Radnice prověřovala i oblast na Ďolíčku či areál Hůrka. V okolí daňčí obory ve Starých Čívicích si útulek nepřál majitel zvířat. Nakonec město vybralo pozemky mezi Popkovicemi a Starými Čívicemi za letištěm, kde je podle politiků dost místa pro venčení psů. Jsou po levé straně při výjezdu z Pardubic. „Bude se tam zajíždět z křižovatky, která vede ke Zlaté přilbě. Za deset milionů tam postavíme cestu, protože ta stávající je jen ze starých panelů,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.
V oblasti radnice také vysazuje stromy a keře, které porostou v květnaté louce. Zelený pás má zajistit hlukovou clonu mezi útulkem a zástavbou rodinných domů. Prostor doplňuje nová cesta, která přírodní zónu propojí s Popkovicemi.
Současný městský útulek sídlí v nevhodných podmínkách ve Štrossově ulici. Na objednávku města ho provozoval soukromník, od roku 2024 se o něj stará městská policie.