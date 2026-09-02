O hrady a zámky v Pardubickém kraji byl v létě většinou vyšší zájem než loni

Návštěvnost státních hradů a zámků v Pardubickém kraji byla o letošních letních prázdninách většinou vyšší než loni v červenci a srpnu. Mírný propad zaznamenal jen hrad Kunětická hora na Pardubicku. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytl Národní památkový ústav (NPÚ). K lepším výsledkům všech památek přispělo i vstupné zdarma v neděli 30. srpna, kdy byly prohlídky předem obsazené.
Hrad Kunětická hora letos v létě navštívilo 17.288 turistů, meziročně asi o 1800 méně. Podle mluvčí NPÚ na Sychrově Lucie Bidlasové klesl zájem jednak kvůli tomu, že od poslední velké rekonstrukce uplynulo už několik let. V horkém létě také lidé míří spíše na jiné památky, kde je více prohlídek v chladných interiérech. Na Kunětickou horu si mnoho turistů udělá výlet bez vstupného, jen posedí na nádvoří a využijí nabídky místního občerstvení.
Naopak větší zájem zaznamenal zámek v Litomyšli na Svitavsku, kam letos v červenci a srpnu zavítalo 33.098 turistů, asi o 240 více než za loňské prázdniny. Restaurátoři dokončili obnovu sgrafitové výzdoby památky a v červnu byl otevřen nový prohlídkový okruh věnovaný historii zámeckého divadla z roku 1797. Za celý loňský rok si litomyšlský zámek prohlédlo rekordních 73.401 lidí.
Zámek ve Slatiňanech na Chrudimsku už od ledna do konce srpna mírně překonal loňskou celoroční návštěvnost. O prázdninách ho navštívilo 22.860 lidí, zhruba o 750 víc než v loňském červenci a srpnu. Vliv na to měla Zámecká noc 25. července s volnými prohlídkami objektu za asistence kustodů. Zájem byl také o současnou nabídku v zámecké zahradě s domečky skřítků, které jsou populární u rodin s dětmi. Celoroční provoz zámku letos skončí, výjimkou budou vánoční prohlídky.
Vyšší návštěvnost měl v létě i hrad Litice na Orlickoústecku, kde je od loňska nový kastelán. O prázdninách tam zamířilo 8122 lidí, asi o 2400 víc než minulý rok. NPÚ to přičítá aktivitám správy hradu, kde se konají doprovodné akce a noční prohlídky, což památku zviditelňuje.