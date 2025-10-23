Uznalé pokyvování hlavou a souhlasné pobrukování. „Tohle se povedlo. Vypadá to parádně,“ opakovali návštěvníci čtvrtečního slavnostního otevření obchodního domu Grand na pardubické třídě Míru.
Ti zatím museli dávat pozor na krabice se zbožím, které noví nájemci obchodních ploch naváželi do prodejen. Oficiálně se bude otevírat až ve středu 29. října. Ovšem už nyní bylo patrné, že se týmu kolem architekta Jiřího Opočenského práce vydařila.
„Naší ambicí bylo vytvořit prostředí, které není jen komerčním prostorem, ale i kulturním zážitkem. Proto jsme pracovali s původními materiály - mramorem, geometrickou dlažbou, svítidly a doplnili je o současné prvky, které vrací Grand do života. Chtěli jsme, aby návštěvník cítil dotek historie v kontextu dnešní doby,“ řekl Opočenský, který chtěl, aby byl z budovy více cítit rukopis architekta Josefa Gočára, který budovu s hotelem před sto lety navrhoval.
„Kvůli tomu jsme třeba v hlavním sále ubrali jedno patro obchodů, aby byl celý prostor vzdušnější a světlejší,“ dodal architekt.
Na první pohled zaujme skleněná dvorana s fontánou, kterou budou lidé přicházet z třídy Míru. „Použili jsme i stejnou dlažbu jako je na ulici, aby propojení bylo plynulé,“ řekl Jiří Opočenský.
V upraveném kině mohou lidé sedět na gaučích
Nicméně se dá počítat s tím, že lidé většinou do Grandu nebudou chodit obdivovat architekturu. Hlavním cílem by měly být nákupy, zábava a zážitky. O ty by se mělo postarat zejména upravené kino CineStar.
To bude stejně jako v minulých letech ve dvou patrech. Zatímco to vrchní se vlastně jen opravilo, to spodní nabídne tzv. formát Boutique cinema. To v reálu znamená, že lidé sedí na gaučích se stolečkem a podnožkami. Sál je tak mnohem intimnější a příjemnější.
Oprava Grandu graduje, první část centra s restaurací se otevře příští týden
„Chceme, aby tohle kino brali Pardubáci jako svoje vlastní. Proto jsme butikové sály ladili do pardubického hávu. V jednom jsou odkazy na aviatika Kašpara, v dalším na Velkou pardubickou a v posledním na Zlatou přilbu,“ uvedl Miroslav Romančuk, ředitel provozu společnosti CineStar.
Podobné kino je zatím pouze v Praze na Černém Mostě a vstupenky do něj vyjdou na zhruba 250 korun. „Chtěli jsme do Grandu dostat věci, které jinde v Pardubicích nejsou. To byl náš hlavní cíl,“ uvedl Ondřej Heřman, ředitel pardubické pobočky firmy PSN, které Grand patří.
Právě sázka na unikátnost má obchodnímu domu zajistit dostatek zákazníků v konkurenci Paláce Pardubice nebo rostoucí Pernerky u vlakového nádraží. „Jdeme jinou cestou. Vlastně v těchto projektech nevidím konkurenci. Největší hendikep Grandu bylo parkování, to jsme vyřešili postavením parkovacího domu. Věřím, že k nám lidé budou hojně chodit,“ řekl Heřman.
Fanshop pro hokejisty i americké kuře
Jako šéf představenstva HC Dynamo Pardubice se zasadil o to, že v Grandu bude i velký fanshop hokejového klubu. Hodně hlavně mladších hostů přitáhne i americký řetězec rychlého občerstvení Popeyes, který nabízí především kuřecí sendviče a unikátní Cajun hranolky. Ten bude na hlavním místě nového foodcourtu v prvním patře Grandu.
„Ve středu 29. října se Chicken Sandwiche dočkají i Pardubice. Popeyes, americký řetězec, jehož příběh se začal psát už v roce 1972 v New Orleans, otevře první restauraci na východě Čech 29. října úderem 10. hodiny. Legendární louisianské kuře se nově bude servírovat v pardubickém Grandu,“ stojí v tiskové zprávě firmy.
První parkovací dům pro téměř tři stovky aut je otevřený, dostane zelený kabát
Naopak na svém místě zůstává market Billa, lékárna či restaurace. Ta už několik měsíců funguje pod novým názvem Struhadlo. „Čísla má restaurace zatím naprosto vynikající. Lidé chodí,“ dodal Heřman.
Jeho firma v roce 2019 koupila Grand už podruhé. Poprvé tak učinila v roce 1996, kdy společnost kupovala od města v podstatě ruinu kdysi honosného domu. „V suterénu bylo dva metry vody a v domě byli jen holubi,“ vzpomíná Heřman, který později prodal Grand rakouské firmě.
Jenže pod ní obchodní centrum začalo skomírat. „Ukázalo se, že podobný objekt musí vlastnit někdo, kdo k němu má vztah. Přestalo to být důstojné, nefungovalo to,“ doplnil manažer.
Grand byl ve 20. letech minulého století navržen jako multifunkční centrum, které mělo reprezentovat dynamicky se rozvíjející Pardubice. Dostavěný byl v roce 1931 a v tamním hotelu jako první spal prezident T.G. Masaryk při tehdejší výstavě. V objektu už od jeho vzniku také bývalo kino, taneční sál nebo kavárny a restaurace.
„Rekonstrukce pod vedením ateliéru OVA a projekčního týmu PPP citlivě navazuje na prvorepublikový charakter a zároveň přináší současný standard a design. Naší ambicí bylo vytvořit z Grandu prostor, který se stane přirozenou součástí městského života. Grand kombinuje nákupy, kulturu, gastronomii a kancelářské prostory. Zároveň vrací Pardubicím jednu z jejich nejcennějších architektonických ikon,“ dodal Heřman.