Polička se o severní obchvat snaží už řadu let. Před osmi lety ale výsledky směrového průzkumu, který měl podpořit jeho výstavbu, přinesly radnici studenou sprchu. Ministerstvo dopravy tehdy potvrdilo své předpoklady o nízké efektivitě plánované přeložky silnice I/34. Radnice se však nevzdala a po osmi letech nechala průzkum zopakovat. Tentokrát výsledky přesvědčily i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
„Klíčový moment byl, kdy jsme si zadali směrový průzkum za naše peníze. Řekli jsme si, že pokud máme mít nové argumenty, musíme do toho těch 150 tisíc korun investovat. A vyplatilo se to. Na druhé straně chodím po zemi a když vidím ty obrovské stavby na dálniční síti, bych byl rád, kdyby debata pokračovala, byla vážná a kdybychom se v horizontu deseti let obchvatu dočkali,“ reagoval starosta Poličky Jaroslav Martinů na dopis generálního ředitele ŘSD, který vedle příslibu zpracování studie v příštím roce ocenil také aktivní přístup poličské radnice při shromažďování podkladů a snaze zlepšit dopravní situaci ve městě.
S novou silnicí, která by Poličku obešla od severu po relativně rovinatém terénu, dlouhodobě počítá jak územní plán Poličky, tak i Zásady územního rozvoje Pardubického kraje. Podle studie by severní obchvat mohl převzít přibližně 3 100 vozidel za pracovní den, tedy zhruba 43 procent celkové tranzitní dopravy projíždějící městem ze všech směrů, tedy ne jen v případě hlavního silničního tahu I/34. Před osmi lety to bylo zhruba 2 500 vozidel. Průměrný tranzit městem v pracovní den činí ze všech směrů 7 280 vozidel, která nemají zdroj ani cíl cesty v Poličce.
Obchvat by ulevil od tranzitu Hlinsko – Svitavy
„Úleva by spočívala zejména v zachycení tranzitu ze směrů Hlinsko - Svitavy, který nám teď jezdí kolem Synského rybníka kde se nachází několik škol s přechody pro chodce. Úlevu od těžkých aut by samozřejmě pocítili hlavně obyvatelé Hegerovy ulice. Je jasné, že boční průtahy od Jimramova nebo Jedlové by obchvat nezachytil,“ dodal starosta.
Podle šéfa ŘSD není stanovena minimální hranice počtu tranzitních vozidel, při které je možné o obchvatu města uvažovat. Rozhoduje mimo jiné, jak hodně je město zdrojem a cílem dopravy, konfigurace terénu v uvažované trase obchvatu a další věci.
„Vždy jde o technicko-ekonomické posouzení navrženého řešení. Nechceme se pouštět do projektu, který by byl nesmyslný, a to se v tomto případě při prvním pohledu nezdá. Řešení je možné a myslím si, že se podaří najít ekonomicky přijatelnou variantu. Polička navíc není jen cílovým městem, prochází jí také určitý tranzitní provoz, který může být v budoucnu ještě silnější, zvlášť s postupující výstavbou dálnice D35,“ řekl generální ředitel Radek Mátl s tím, že pokud se příprava nebude výrazně komplikovat a proti stavbě nebude výrazný odpor, je ŘSD schopno stavbu připravit podle nové legislativy během tří až čtyř let.
To však ještě neznamená, že se začne stavět. Jinou kapitolou jsou peníze, které dnes proudí zejména na výstavbu páteřní dálniční sítě. Podle Mátla možnost výstavby se podle Mátla otevírá po roce 2033, tedy po dostavbě základní dálniční sítě. „Jsem přesvědčen, že kolem let 2033 a 2034 nás čeká určité hluché období, které by bylo vhodné využít právě na stavbu obchvatů silnic prvních tříd. V tomto období nám klesnou rozpočty na výstavbu dálnic a my bychom se mohli obchvatům více pověnovat,“ naznačil Mátl.