Nový obchvat překvapil a dopravě v centru ulevil, u Semtína má ale opačný efekt

David Půlpán, Kryštof Ženatý
  10:52
Nový severovýchodní obchvat Pardubic funguje lépe, než řada řidičů čekala. Přinesl úlevu lidem v centru. Kdo dojíždí do Pardubic z Lázní Bohdanče, však může ve špičkách strávit desítky minut navíc.

Městská hromadná doprava v Pardubicích po otevření nového severovýchodního obchvatu zaznamenala nový rekord. Nešlo o to, že by nějaký trolejbus zvládl cestu přes město v překvapivě rychlém čase. Naopak.

„Bylo to první nebo druhý den po otevření obchvatu. Měli jsme historicky největší zpoždění. Na lince z Bohdanče dosáhlo 137 minut,“ řekl ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou přeložkou silnice I/36 mezi sídlištěm Dubina a čtvrtí Fáblovka. (5. prosince 2025)
Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou přeložkou silnice I/36 mezi sídlištěm Dubina a čtvrtí Fáblovka. (5. prosince 2025)
Přes čtyři kilometry dlouhá městská komunikace, která začíná u Globusu a končí na kruhové křižovatce na Dubině, vyvede tranzitní dopravu z centra města. Její součástí jsou dvě okružní křižovatky, dvanáct protihlukových stěn a deset mostních objektů včetně největšího zavěšeného mostu v Česku. (5. prosince 2025)
Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou přeložkou silnice I/36 mezi sídlištěm Dubina a čtvrtí Fáblovka. (5. prosince 2025)
91 fotografií

Nová čtyřkilometrová spojka Dubiny s Trnovou s mostem přes Labe pomohla středu města. Prakticky zmizely kolony z Wonkova mostu. Ten je celý den včetně špiček hladce průjezdný. Poslední rok a půl to byl přitom jeden z hlavních dopravních špuntů. Volněji je na náměstí Republiky, Sukově třídě.

„Tranzit se podařilo na Sukově třídě snížit minimálně o třicet, možná o čtyřicet procent. Konkrétní data z kamer ještě nemáme. Navíc si vyhodnocení situace před a po otevření obchvatu uděláme až začátkem kalendářního roku. Protože doprava před vánočními svátky je specifická, zvlášť když ve středu města máme obchodní centrum,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).

Nový obchvat vítala řada řidičů s velkou dávkou skepse. Co může změnit čtyřproudová ulice, která ústí u pardubického Globusu do kaskády kruhových objezdů, které se pravidelně ve špičkách ucpávaly?

V centru je na silnicích volněji

Po dvou týdnech je jasné, že nová silnice pomohla v mnoha ohledech. Především ve směru z Polabin do centra byla dříve na silnici kolona prakticky od rána do večera. Ta je pryč. Ve špičkách se ucpávalo Masarykovo náměstí před obchodním centrem.

„Co se zde vždy dělo už v jedenáct dopoledne, bylo hrozné. Teď je to v klidu. A to jsou svátky, lidé mají dovolené. Opravdu mne to mile překvapilo,“ řekl majitel pardubické autoškoly Pavel Faltus.

Zlepšila se také situace před nádražím i na rychlodráze, kde je citelně méně aut. Před nádražím se kolony stále tvoří, ale ne tak velké jako dříve.

Největší potíže se čekaly na koncích nové silnice. Napojení obchvatu na kruhový objezd na Dubině ale funguje zatím bez problémů. V Trnové se potíže čekaly větší a větší skutečně jsou.

„Tam je doprava problematická,“ řekl Hrabal. Jsou zde tři kruhové objezdy, proud aut z hypermarketu Globus a nešťastně řešená křižovatka s hradubickou čtyřproudovkou, která ve špičkách spolehlivě vyřadí ze hry řidiče přijíždějící do Pardubic od Lázní Bohdanče a Semtína. Ty ještě přibrzdí semafory v Doubravicích.

Vozy městské dopravy jedoucí z Bohdanče zde ve špičkách uváznou. Byť zpoždění 137 minut byl extrém. „Pro nás je situace komplikovanější, než byla. Zpoždění zde bývá běžně třicet minut, počítá se v desítkách minut,“ řekl Pelikán. Podle něj ale záleží na okolnostech. V některých dnech je silnice relativně volná, jindy jsou zde dlouhé kolony.

Obchvat Pardubic je otevřený, v napojení na starou silnici hned stály kolony

Na facebookové stránce Pardubické dopravní zpravodajství se příspěvky k novému obchvatu dělí zjednodušeně řečeno do dvou skupin. Ti, kteří jezdí přes centrum, si silnici pochvalují. Ti, kteří dojíždějí do Pardubic od Semtína, to vidí jinak. „Jel jsem z Rybitví ke Globusu 40 minut. Problém semafor do Doubravic a samozřejmě nadjezd u Globusu,“ napsal například František Roháč.

Ředitelství silnic a dálnic chystá úpravu silnice u Globusu i rozšíření křižovatky s Hradubickou. Na to si ale řidiči ještě pár let počkají. „Ale kdo bude jezdit od Bohdanče a od Semtína ke Globusu, ten si moc nepomůže. Silnice se tam nedá rozšířit, tam to bude špatné pořád,“ uvedl šéf autoškoly Pavel Faltus.












