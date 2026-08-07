První úsek po prázdninách. Na zbytek přivaděče k dálnici si řidiči počkají do podzimu

Radek Latislav
  14:12
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Stavba bezmála sedmikilometrového obchvatu Sezemic, který propojí Pardubice s dálnicí D35, nabrala půlroční zpoždění. Část přivaděče se však řidičům otevře už začátkem září.

Když se ke konci července uzavřela v Počapelských Chalupách frekventovaná silnice I/36 kvůli výstavbě obratiště autobusů, byl to pro místní tak trochu svátek. Uzavírkou v této místní části Sezemic totiž pro zdejší starousedlíky nastal definitivní klid od tranzitní dopravy.

Podle posledního sčítání tudy denně projelo téměř 11 tisíc vozidel, která v souvislosti s výstavbou obchvatu Sezemic až do konce srpna využívají objízdnou trasu přes Staročernsko.

Stavba obchvatu Sezemic má být dokončena na podzim 2026. (6. srpna 2026)
Stavba obchvatu Sezemic má být dokončena na podzim 2026. (6. srpna 2026)
Stavba obchvatu Sezemic má být dokončena na podzim 2026. (6. srpna 2026)
Stavba obchvatu Sezemic má být dokončena na podzim 2026. (6. srpna 2026)
Stavba obchvatu Sezemic má být dokončena na podzim 2026. (6. srpna 2026)
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Od září se však hustá doprava do Počapelských Chalup, která tuto trasu využívala jako nájezd k dálnici, nevrátí a jezdit sem budou už jenom místní. Stavbaři za posledními domy začali budovat autobusovou točnu, která bude donedávna frekventovanou silnici směrem na Pardubice definitivně zaslepovat. Dál už povede jen cyklostezka, původní silnici začali stavbaři sanovat a do budoucna ji nahradí les. Už v červnu na opačné straně lesního komplexu na výpadovce z Pardubic začaly stavební práce na napojení silnice na budovaný obchvat Sezemic.

Vše je naplánované tak, aby v úterý 1. září řidiči mohli najet na zhruba kilometr dlouhý úsek obchvatu za okružní křižovatkou na Spojil k nové mimoúrovňové křižovatce na Sezemice.

„Doufám, že to do konce srpna stihnou. Pro nás je důležité, aby se ve stejném termínu otevřela také nová autobusová točna v Počapelských Chalupách, aby od začátku školního roku byla pro místní část zajištěna dopravní obslužnost. Od konce července tam nezajíždí ani jeden autobus, přestože jsme o to usilovali. Příslušnými orgány to však z bezpečnostních důvodů nebylo povoleno,“ řekl starosta Sezemic Martin Staněk.

Neočekávané problémy

Ve městě sužovaném tranzitní dopravou z dálnice doufali, že po novém přivaděči budou touto dobou auta již dávno jezdit. Když Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stavbu za necelou miliardu v říjnu 2024 zahajovalo, stavební firmy slibovaly, že obchvat bude zprovozněn nejpozději do poloviny letošního roku.

Konečně. Začíná stavba obchvatu Sezemic, sloužit by měl za dva roky

Jak potvrdila mluvčí ŘSD, původní termín otevření nové silnice od mimoúrovňové dálniční křižovatky Časy zkomplikovalo několik neočekávaných problémů, které se projevily během stavby.

„Mezi hlavní důvody patřily komplikace při zakládání mostních objektů, nalezení neznámých melioračních systémů, které bylo nutné přeložit před výstavbou mostů, násypů a zářezů komunikace a také rozšíření mostů na Kladinu a na vesnici Veská tak, aby lépe vyhovovaly požadavkům na bezpečný pohyb chodců,“ sdělila Petra Drkulová.

Harmonogram prací také významně ovlivnily komplikace spojené s majetkoprávním vypořádáním některých pozemků, na což před dvěma lety při slavnostním zahájení stavby upozorňoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Ačkoli věřil, že vše se zvládne a stavba bude dokončena podle plánu, obyvatelé Sezemic si na rozdíl od lidí v Počapelských Chalupách musejí na zprovoznění desítky let očekávané stavby přece jen o pár týdnů navíc počkat.

Obchvat Sezemic

„Teď už to budeme muset vydržet do té doby, než to otevřou. Na posledním kontrolním dni mi bylo řečeno, že obchvat bude zprovozněn 1. listopadu. Už jde o několikátý termín, který slibovali, že by mělo dojít k otevření celého toho obchvatu do předčasného užívání. Nejdříve to mělo být v květnu, pak v červenci, poté to byl srpen a předposlední termín byl stanoven na 6. října. Ani ten se ale nestihne,“ dodal starosta Sezemic, kde se otevření nového obchvatu nemohou dočkat, neboť před pěti lety v souvislosti s otevřením nedaleké dálnice D35 výrazně zhoustl provoz.

Těsně kolem akvaduktu

Stavba s celkem 56 stavebními objekty není vůbec jednoduchá. Kromě nové mimoúrovňové křižovatky se dvěma okružními křižovatkami, čtyř nadjezdů a jednoho ekoduktu zahrnuje téměř 290 metrů dlouhý osmipólový most přes řeku Loučnou, Zadní Lodrantku a Mlýnský potok. Výška mostu je nad terénem kolem šesti metrů a jen několika málo metry míjí velký sezemický akvadukt ze 17. století, který je kulturní památkou.

Vedení Sezemic také řeší, jak co nejrychleji postavit nové autobusové zastávky na výpadovce na Staročernsko, kterými bude zajištěna dopravní obslužnost Počapelských Chalup, na kterou byli místní zvyklí.

Po dokončení autobusové točny se sice autobusová doprava do osady vrátí, oproti dřívějšímu stavu však bude výrazně omezená. Místo zhruba osmdesáti spojů tam má denně zajíždět 10 spojů linky 650 680. Cestující mířící do Pardubic budou muset v Sezemicích přestupovat.

Nové zastávky budou později

„Necháváme zpracovat projektovou dokumentaci autobusových zastávek, které budou na křížení nedaleko mimoúrovňové křižovatky. Byť to budou mít někteří ze starší zástavby dál, pořád tam poté budou zastavovat všechny autobusy, které donedávna v Počapelských Chalupách zastavovaly,“ dodal starosta Sezemic.

Kdy přesně budou hotové nové autobusové zastávky, které nebyly součástí projektu obchvatu, zatím není jasné. Projekt je zatím ve fázi přípravy, město jedná o výkupu pozemků a zpracovává projektovou dokumentaci. Pokud nenastanou komplikace, zastávky by mohly vzniknout v příštím roce.

Nový přivaděč kolem Sezemic nebude jen nejkratším spojením Pardubic s dálnicí D35, ale výrazně urychlí také cestu směrem na Holice a do Orlických hor. Za obcí Časy naváže na již zprovozněný přivaděč od Holic.

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