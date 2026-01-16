Po letech čekání začne stavba obchvatu Zminného, silničáři ušetří 129 milionů

V srpnu 2024 začal sloužit řidičům tříkilometrový obchvat Dašic, který funguje pro Pardubice i jako přivaděč k dálnici. Pohodlná cesta na D35 zde však vznikne až ve chvíli, kdy se po novém obchvatu silnice vyhne i osadě Zminný. Díky nové silnici se řidiči na obchvat napojí u Černé za Bory a budou pokračovat přímo až k dálnici D35.
Nyní se zdá, že silnice kolem osady Zminný začne skutečně v dohledné době sloužit. Krajští silničáři totiž vybrali společnost, která ji postaví. Zatímco podle původních předpokladů měla stavba stát 335,3 milionu korun bez daně, firmy MI Roads a Chládek a Tintěra spojené ve společnosti Černá za Bory – Dašice společně nabídly 206,4 milionu bez daně.
Podzim přináší nižší ceny, říká šéf silničářů
„Záměrně jsme soutěžili na podzim, protože v této době se ceny pohybují na nižší úrovni. Vyhovuje nám to, protože ušetřené peníze využijeme na opravy dalších silnic,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.
Smlouva s vítězem je podepsána, podle něj tak nic nebrání zahájení stavby. „Zahájení předpokládáme na začátku února a ukončení je plánované o prázdninách příštího roku,“ uvedl Vašák. Záchranný archeologický výzkum byl dokončen už loni v létě.
Přímému napojení k D35 chybí obchvat Zminného, stavět by se mělo na podzim
Obchvat osady Zminný je součástí staveb dálničních přivaděčů, které Pardubický kraj s podporou státu ve výši 2,7 miliardy korun buduje v návaznosti na výstavbu dálnice D35. Kraj z těchto peněz dokončil obchvat Dašic a obchvaty Rokytna a Býště.
Kraj sliboval stavbu zahájit už před pěti lety
Nová silnice před Dašicemi by mohla vyhrát soutěž o nejodkládanější stavbu kraje, kdyby taková existovala. Před sedmi lety vydal například Pardubický kraj zprávu, v níž sliboval její zahájení v srpnu 2020. Ve skutečnosti akce kvůli dohadům o trase či čekání na změnu územního plánu nabrala obrovské zpoždění. Zpozdila se i samotná soutěž, kraj ještě loni avizoval, že stavba začne v roce 2025.
Samotná dálnice z Časů do Ostrova už stojí od roku 2022, obchvat kolem Dašic slouží řidičům od léta 2024, ale nová silnice II/322 Černá za Bory – Dašice bude k dispozici nejdříve v létě příštího roku.
Pětikilometrová přeložka stávající silnice II/322 s dokončeným obchvatem Dašic zlepší spojení mezi průmyslovou zónou v Černé za Bory a dálnicí D35.
„Přivaděč se stane přímou cestou na dálnici D35 z krajského města, což je velké pozitivum nejen pro řidiče, ale přispěje také k bezpečnosti chodců a cyklistů,“ uvedl náměstek hejtmana a radní pro dopravu Ladislav Valtr.
Předposlední přivaděč
Ani po dokončení obchvatu Zminného nebude mít Pardubický kraj, pokud jde o přivaděče na dálnici D35, hotovo. Vedle přeložky silnice kolem Zminného chce vybudovat i obchvat Vysokého Mýta za 860 milionů korun. Na ten má od bývalé vlády slíbeno dalších 600 milionů korun. Zatím není zcela jasné, zda vláda Andreje Babiše bude tento závazek respektovat.
Hejtman chtěl po novém ministrovi dopravy peníze. Nevím, o čem mluví, řekl Bednárik
Dvě etapy v délce 4,3 kilometru vytvoří nové napojení na dálnici D35 mezi Vysokým Mýtem a silnicí II/357 na Dvořisko.
V plánech figuruje i třetí etapa, která zahrnuje obchvat Chocně za více než dvě miliardy korun. Krajští politici se ale dodnes neshodli, zda je stavba takové silnice nezbytná. I kdyby ale k takovému závěru dospěli, chyběly by jim peníze. Pardubický kraj nemá tak vysoké příjmy, aby si takovou investici mohl bez pomoci státu dovolit.