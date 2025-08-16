Lanškroun předběhl Českou Třebovou, obchvatu se menší město dočká dřív

Radek Latislav
  7:52aktualizováno  7:52
Lanškroun se silničního obchvatu dočká pravděpodobně daleko dřív, než Česká Třebová, kde příprava nové přeložky i přes dřívější zahájení přípravných prací fakticky stojí.
Budovaná okružní křižovatka u českotřebovského Korada bude jednou součástí...

Budovaná okružní křižovatka u českotřebovského Korada bude jednou součástí obchvatu města. Zaslepené rameno na křižovatce však chybí. (12. srpna 2025) | foto: ŘSD

Budovaná okružní křižovatka u českotřebovského Korada bude jednou součástí...
Mapka plánovaného vedení obchvatu Lanškrouna ještě bez zakreslení krajského...
Zvažované trasy obchvatu České Třebové a obce Třebovice. Proces EIA posuzoval...
Průtahem České Třebové podle posledního sčítání projede v průměru přes dvanáct...
11 fotografií

Když Pardubický kraj v roce 2006 kývl na jižní variantu D35, ministerstvo dopravy starostům obcí na Orlickoústecku přislíbilo, že dostanou peníze na stavbu dálničních přivaděčů včetně obchvatů měst. Nejvíc byl v této souvislosti skloňován obchvat České Třebové, která kvůli novému překladišti nasála velké množství kamionů.

Zatímco na čtrnáctikilometrový přivaděč k budované dálnici D35 u Svitav je už 15 let zpracovaná vyhledávací studie, nic nenasvědčuje tomu, že by se v dohledné době mělo začít stavět. A řidiči nemusejí sledovat ani úřední desky, na kterých by se o postupné přípravě něco dozvěděli.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v půlce července zprovoznilo nově vybudovanou část okružní křižovatky na silnici I/14 v České Třebové, která je jakousi nultou etapou budoucího obchvatu. Zaslepené rameno na křižovatce, které mělo naznačovat, kudy jednou budou auta na obchvat najíždět, však chybí.

A na dělníky vinu svalovat nelze, ŘSD ji zkrátka nezapracovalo ani do projektové dokumentace. Stále totiž není jasné, kudy nová silnice povede. Už v roce 2016 úřady rozhodly, že nová přeložka silnice I/14 bude posuzována podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Po čtyřech letech krajský úřad vrátil dokumentaci k dalšímu doplnění, aby již přepracovanou dokumentaci ke třem variantám v roce 2023 vrátil k dalšímu přepracování

Od té doby se nic neděje. „Do dnešního dne ŘSD nepředložilo přepracovanou dokumentaci. Po předložení přepracované dokumentace bude pokračování v řízení,“ sdělil za krajský úřad mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

V praxi to znamená, že příprava obchvatu, který obkrouží Třebovici a Dlouhou Třebovou, stojí. Do vydání stanoviska EIA nebude vypracován záměr projektu a důležitou trasu neposvětí ani Centrální komise ministerstva dopravy, natož aby byl znám alespoň předběžný termín zahájení stavby.

Musíme dál jednat, říká hejtman

Hejtman Martin Netolický, který je zároveň radním České Třebové, přitom považuje investiční akci státu za jednu z prioritních v rámci kraje.

„Souměstí Česká Třebová – Ústí nad Orlicí představuje více než 30 tisíc obyvatel a je de facto aglomerací, která je po Pardubicích druhou největší v kraji, takže obchvat je nezbytný. Jsem přesvědčený, že je potřeba s ŘSD dál jednat, protože v této chvíli neexistuje prakticky žádná majetkoprávní příprava, stabilizace trasy ani finanční krytí. Každopádně je potřeba urychlit přípravu,“ vyjádřil se hejtman, který v České Třebové bydlí.

To obchvat Lanškrouna, o kterém se v rámci memoranda ani nemluvilo, je na tom podstatně lépe. Studie zadaná ŘSD v roce 2021 ukázala, že šest kilometrů dlouhá silnice na tranzitním tahu do Polska má své opodstatnění. A přípravy se rozjely ráz naráz. „Obchvat Lanškrouna bychom realizovat chtěli,“ řekl před třemi lety generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

A jeho slova zatím nenarazila na žádné překážky. Už na začátku roku 2023 záměr projektu schválila centrální komise. Bylo zadáno zpracování dokumentace pro zjišťovací řízení a před pár dny krajský úřad vydal rozhodnutí, že stavba může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona.

I na základě připomínek veřejnosti se musí úředníci zaměřit zejména na hluk. „Přepracovat hlukovou studii tak, aby předpokládané intenzity dopravy po realizaci obchvatu odpovídaly změnám intenzit po realizaci obdobných přeložek vyhodnocených na základě měření hluku,“ stojí v závěru zjišťovacího řízení. Pokud půjde vše podle plánu, na posuzování stavby bude potřeba zhruba rok a půl.

Stavba v roce 2030?

V rámci procesu EIA musí investor nechat zpracovat kompletní dokumentaci, součástí je i veřejné projednání. Poté by se mohla rozjet příprava stavby včetně geotechnického průzkumu a majetkoprávního vypořádání. „Realizace stavby nám v tuto chvíli vychází na rok 2030. Samozřejmě jednou z věcí, které hodně ovlivňují přípravu stavby, je majetkoprávního vypořádání,“ řekla na nedávném projednání v Lanškrouně Dagmar Juříková, vedoucí odboru investiční přípravy staveb ŘSD.

Závěr zjišťovacího řízení také upozornil na připravovanou stavbu krajského přivaděče z Albrechtic na Nepomuky a Horní Čermnou, z kterého může například vliv hluku působit kumulativně.

Součástí obchvatu silnice I/43 budou čtyři úrovňové křižovatky, tři z toho jsou okružní. Na trase se nacházejí dva mosty, jeden nadjezd a pět propustků.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Požár domu ve V. Popovicích způsobil škodu šest mil. Kč, příčinou byla nedbalost

Páteční požár rodinného domu ve Velkých Popovicích u Prahy způsobil škodu šest milionů korun, příčinou byla nedbalost při kouření. Požár, který několik hodin...

16. srpna 2025  8:35,  aktualizováno  8:35

V Táboře začne oprava silnice I/3, která navádí dopravu z města na dálnici D3

V Táboře začne oprava silnice I/3, která navádí dopravu z města na dálnici D3. Práce potrvají do 12. listopadu a řidiči po celou dobu musí počítat s omezením...

16. srpna 2025  8:20,  aktualizováno  8:20

Na Pelhřimovsku havarovala v pátek večer čtyřkolka, řidič zemřel

Na Pelhřimovsku havarovala v pátek večer čtyřkolka, řidič zraněním podlehl. Tragická událost se stala u obce Samšín, okolnosti nehody policie prověřuje. Uvedla...

16. srpna 2025  7:45,  aktualizováno  7:45

Židle, muž a stín. Budějovická fotografka uspěla mezi desetitisíci snímky z celého světa

Desítky tisíc přihlášek od profesionálních fotografů i talentovaných amatérů. To je International Photography Awards (IPA) – soutěž, která patří mezi nejprestižnější fotografické soutěže na světě. A...

16. srpna 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Musíte být v terénu a prožít fascinující sílu přírody, radí mladý biolog

V dětství to prý začalo zájmem o dinosaury a skončilo fascinací biologií. Žák domažlického gymnázia Jakub Krutina letos už podruhé přivezl bronzovou medaili z Mezinárodní biologické olympiády. „Když...

16. srpna 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Na Sedlčansku nalezl kolemjdoucí v příkopu mrtvého cyklistu

V Kvasejovicích v okrese Příbram nalezl kolemjdoucí v pátek večer v příkopě cyklistu bez známek života. O nehodu s jiným vozidlem zřejmě nešlo. Příčinu úmrtí určí soudní pitva, řekla krajská...

16. srpna 2025  8:42

Suchá kašna na náměstí Svobody má za sebou obnovu

Město dokončilo restaurování a opravy kamenné kašny, jež se nachází na rohu jihlavských ulic Na Stoupách a náměstí Svobody. Do drobného historického objektu ve stěně obchodní školy se vrací i...

16. srpna 2025  8:39

Festival se inspiroval legendárním koncertem Beatles na střeše domu v Londýně

Když před deseti lety Ricardo Delfino uspořádal s přáteli v Karlových Varech první ročník akce Top RoofTop fest, splnil si tím sen. Díky žánrové otevřenosti, profesionálně zvládnuté produkci a...

16. srpna 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Kryté bazény v Liberci i Jablonci jsou zavřené, vhodné ke koupání už není ani Mšeno

Venkovnímu koupání počasí dosud moc nepřálo a dva bazény v největších městech kraje jsou momentálně mimo provoz. Zatímco v Liberci si lidé nezaplavou v městském bazénu ještě minimálně do konce...

16. srpna 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

XCMG dodává na evropský trh sérii kompaktních hydrostatických nakladačů

16. srpna 2025  8:12

Nadace Vantage Foundation navázala partnerství s nadací Blue Dragon Children's Foundation pro ochranu dětí a prevenci obchodování s lidmi

16. srpna 2025  8:05

Kraj opět podpoří vesnické obchody, rozdělí mezi ně osm a půl milionu

Olomoucký kraj i letos přispěje na provoz malých obchodů na vesnicích. O podporu se přihlásilo 126 zájemců, nakonec ji získá 87 z nich. Podle hejtmanství jde o jeden z vůbec nejoblíbenějších...

16. srpna 2025  8:02,  aktualizováno  8:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.