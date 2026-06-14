Obec Kunčina chce kostelík v Nové Vsi upravit ke kulturním a společenským účelům

Obec Kunčina na Svitavsku chce kostelík svatého Rocha v místní části Nová Ves upravit ke kulturním a společenským účelům. Objekt je desítky let v jejím vlastnictví a je odsvěcený. Radnice si nechává zpracovat architektonickou studii dalšího využití a průzkum stavu kostelíka, řekl ČTK starosta Miroslav Kubín (SNK Kunčina a Nová Ves).
"Chtěli bychom z toho udělat prostor pro setkávání lidí, takové komunitní zaměření budovy s tím, že budeme chtít to otevřít lidem, aby kostel nebyl celý rok uzavřený, ale byly tam akce typu koncerty, setkávání, vítání občánků nebo svatební prostor pro oddávání," uvedl Kubín.
Prostor je podle něj akusticky i vizuálně zajímavý, ale potřebuje upravit. Líbivé je i okolí budovy, z návrší je dobrý rozhled do kraje. K bohoslužbám se objekt pro malý počet farníků přestal využívat asi před deseti lety, od té doby je uzavřený.
Obec se jej v posledních letech snaží oživit občasnými akcemi. Uskutečnil se v něm vánoční koncert a setkání a hudební vystoupení ke Dni matek, k dispozici jsou zachovalé varhany.
Studie a stavební průzkum budou stát asi 300.000 korun, polovinu Kunčina získala z dotace Pardubického kraje. Starosta věří, že velké stavební úpravy nebudou nutné. Střešní krytina se opravovala před několika lety, zdivo je místy vlhké. Inventář je zapůjčený z jiné farnosti, ale lavice jsou napadené dřevokazným hmyzem, který by mohl poškodit i konstrukce stavby.
Bezslohový kostel svatého Rocha pochází z roku 1857, stojí na místě dřevěného kostela z roku 1740. Obdélníková jednolodní stavba s půlkruhovým závěrem má věž na západní straně, sakristii na severní straně. Zařízení kostela je jednoduché z doby výstavby, součástí je oltářní raně barokní obraz se svatým Rochem a svatým Šebestiánem. Před kostelem stojí kamenné sousoší Kalvárie z roku 1862.