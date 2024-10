Školní obědy zdarma pro všechny děti nestačily, pod čarou zůstalo osm škol

Radní Chrudimi se letos rozhodli, že tamní školy by měly naplno využít státního programu, který se snaží zajistit žákům z nízkopříjmových rodin či dětem samoživitelů obědy zdarma.

„Doporučili jsme, aby se do programu Obědy do škol zapojily všechny naše základní i mateřské školy. Naši ředitelé to udělali, byť si stěžovali na administrativní náročnost,“ řekl radní Chrudimi Aleš Nunvář (Piráti).

Podle něj školy vytipovaly děti, které by si zasloužily pomoci, a podaly žádost. Někteří ředitelé však poté obdrželi od krajského úřadu zprávu, že peníze nebudou. „Je to podle mého názoru trochu fiasko. Myslím si, že by se peníze pro to najít měly, když už si s tím ředitelé dali práci a když se shodneme, že si takovou pomoc pečlivě vybrané rodiny zaslouží,“ uvedl Nunvář.

Dotační program je z 90 procent hrazený Evropskou unií, zbytek doplácí Pardubický kraj. Výše dotace je určena ministerstvem práce a sociálních věcí, Pardubický kraj o výši částky nerozhodoval, upozornil mluvčí kraje Dominik Barták.

„Pro školní rok 2024/2025 bylo pro obecní a soukromé školy vyčleněno 5 765 tisíc korun s tím, že bylo podáno více žádostí, než je možné uspokojit – pořadí škol a školských zařízení bylo určeno dnem podání žádosti,“ uvedl Barták.

O peníze na obědy požádalo 60 obecních a soukromých škol, pod čarou by mělo nakonec zůstat osm z nich. Celkem by v Pardubickém kraji mělo mít z dotace ministerstva práce a sociálních věcí zaplacený oběd bezmála devět set dětí z krajských, obecních a soukromých škol.

„Školám, jejichž žádosti nebylo možné z důvodu nedostatku finančních prostředků vyhovět, bylo doporučeno, aby se obrátily na nadaci Women for Women, která pro tento školní rok přijímá žádosti až do 31. října,“ uvedl Barták.

Dotování školního stravování ze strany státu se rok od roku rozšiřuje, administrativní náročnost stoupá, zapojeny jsou do něj už dvě ministerstva a kraje.

Ministerstvo školství dá letos neziskovým organizacím Women for Women a Patron dětí na zajištění obědů zdarma celkem 60 milionů korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí na program Obědy do škol 300 milionů korun.

Přesto to neznamená, že všechny potřebné děti oběd zdarma získají. Rozhodující je, zda vedení příslušné školy vyvine aktivitu a o podporu bude žádat, ať už od neziskovek či od krajského úřadu.