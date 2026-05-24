Proces s K. H. Frankem: Historik Kyncl v jeho pouzdru objevil po 80 letech dětské vlasy

Radek Latislav
  13:02aktualizováno  13:02
Sledovat Metro na Googlu
Karl Hermann Frank byl přímo zodpovědný nejen za brutální teror a popravy, ale také za vyhlazení Lidic a Ležáků. Historik Vojtěch Kyncl po 80 letech od popravy řezníka českého národa objevil v jeho pouzdře dosud neznámé artefakty.
Soudní proces s nacistickým zločincem K. H. Frankem začal před Mimořádným...

Soudní proces s nacistickým zločincem K. H. Frankem začal před Mimořádným lidovým soudem v Praze 22. března a trval dva měsíce. | foto: archiv Vojtěcha Kyncla

Pod fotografiemi uvnitř pouzdra historik Vojtěch Kyncl nalezl chomáč vlasů s...
Historik Vojtěch Kyncl přijel přednášet o K. H. Frankovi do městského muzea v...
Kožené pouzdro s fotografiemi Frankovy ženy Karoly a jejich dětí
Kožené pouzdro, které měl Karl Hermann Frank po celou dobu věznění v pankrácké...
25 fotografií

Karl Hermann Frank podepsal den před zničením Ležáků dokument, který oficiálně oznamoval srovnání obce se zemí a popravu dospělých obyvatel. Když se v březnu 1946 rozběhl jeden z nejvýznamnějších poválečných procesů v Československu, na jehož konci byl na dvoře pankrácké věznice popraven nejmocnější představitel nacistické moci v protektorátu Čechy a Morava, o tomto dokumentu neměl v té době nikdo ani ponětí.

Usvědčující listinu gestapo spolu s dalšími dokumenty úřadu říšského protektora na konci války nezničilo, ale nechalo je převézt do jedné ze štol ve Štěchovicích u Prahy. V únoru 1946 skupina amerických tajných agentů s německým zajatcem Günterem Achenbachem vstup do štoly odminovala a vyzvedla několik dřevěných beden. Když se to československá vláda dozvěděla, poslala americké vládě oficiální protest. Bedny byly vráceny zpět do Prahy a jejich obsah byl použit jako důkazní materiál proti K. H. Frankovi.

Soudní proces s nacistickým zločincem K. H. Frankem začal před Mimořádným lidovým soudem v Praze 22. března a trval dva měsíce.
Pod fotografiemi uvnitř pouzdra historik Vojtěch Kyncl nalezl chomáč vlasů s vylisovanou bylinou a vzkazem pro manželku, se kterou se od svého zatčení 9. května 1945 v Rokycanech už nikdy neuviděl.
Historik Vojtěch Kyncl přijel přednášet o K. H. Frankovi do městského muzea v Hlinsku.
Kožené pouzdro s fotografiemi Frankovy ženy Karoly a jejich dětí
25 fotografií

„Všechny dokumenty byly pročítány během soudního procesu s K. H. Frankem. Bylo jich však tolik, že všechny se projít nepodařilo. Mezi nimi se později objevil zásadní dokument usvědčující K. H. Franka z vyhlazení Ležáků. Dokument v poválečném procesu soud nikdy nevzal v potaz, neboť jej neměl k dispozici,“ přemítá historik Vojtěch Kyncl z Historického ústavu Akademie věd ČR nad vývojem 80 let starého procesu, kdyby soud usvědčil Franka i z vypálení Ležáků.

Obhájce dostál pověsti

K. H. Frank byl postaven před soud 15. března, symbolicky přesně sedm let po okupaci Československa. Obhajobu vedl ex offo Kamill Resler z Pardubic, který čirou náhodou měl chalupu v Nasavrkách a jeho otec působil jako lesmistr na zámečku v Chlumu u Hlinska, kam Kamill Resler chodil krátce do školy. Franka se ujal z úřední povinnosti, a ačkoliv ho nenáviděl a z obhajoby se zkoušel vyvléct, dostál své pověsti profesionálního právníka.

Byť i sám Resler věděl, že odplata za spáchaná příkoří na českém národě bude muset být vůči nejvyššímu představiteli nenáviděných okupantů ta nejvyšší, setkal se s kritikou veřejnosti. Vsadil u svého nedobrovolného klienta na jeho nepříčetnost.

„Schází mu schopnost posuzovat zákonitosti a lidskost vlastního jednání, zde tedy proto u něho, stejně tak jako u ostatních stoupenců Hitlerových vůbec a především v době zvýšeného ohrožení republiky šlo zřejmě o psychopatickou mánii, která se v tomto davovém hnutí projevovala jako davový blud, chorobné velikášství a sklon k násilným činům,“ stojí v záznamu obhajoby.

Nenáviděli ho úplně všichni. Před 80 lety zemřel „kat českého národa“ K. H. Frank

Jelikož byl proces vysílán rozhlasem živě, netrvalo dlouho a tlak cítil i sám Resler. „Zachovaly se dopisy, v němž posluchači obhájce odepsali: Nařizuje se zkoumání duševního stavu pana obhájce, a sice po dobu přítomnou, vzhledem k jeho vytřeštěným očím a řevu, hlásí davové bludy a chce nás učarovat,“ cituje dobové záznamy historik Kyncl.

Resler si však zachoval veškerou důstojnost. Schraňoval u sebe i osobní doklady pro pozůstalou rodinu K. H. Franka, ke které se nikdy nedostaly, a později byly kompletně předány do archivu. Kromě dopisu na rozloučenou Frankově ženě předal před odchodem na popraviště pankrácké věznice kožené pouzdro s fotografiemi Frankovy ženy Karoly a jejich tří dětí.

O rodině nevěděl před smrtí nic

Vojtěch Kyncl před nedávnem objevil v pouzdře skryté vzkazy včetně vlasů jejich potomků. „Chtěl jsem fotografie dostat z pouzdra kvůli ofocení. Pod nimi byl napsaný takový deník, ve kterém píše o svém zatčení 9. května 1945 v Rokycanech až po konec 21. května 1946, kdy byl vynesen rozsudek smrti. Jenomže ono to mělo pokračování. Pod fotografiemi byly ještě dětské vlasy a krátký vzkaz s bylinou a vzkazem pro jeho ženu, která měla 13. srpna 1945 narozeniny. Nové objevy ukazují, že jestli mu něco na konci ublížilo, tak to, že se nedostal k rodině a nevěděl o jejich osudu vůbec nic,“ dodává Kyncl, který pro Český rozhlas natočil k poválečnému procesu s K. H. Frankem pětidílnou sérii.

Národ vs. K. H. Frank. Archiv zpřístupnil unikátní záznamy ze sledovaného procesu

Že byla pro K. H. Franka rodina citlivou záležitostí, dokazují i záznamy, které těsně před popravou sepsal generální prokurátor mimořádného lidového soudu Jaroslav Drábek, který pocházel z Chrudimi.

„Já jsem měl bohužel příležitost poznat dost esesmanů, abych mohl s dobrým svědomím tvrdit, že to byli většinou lidé mravně zvrhlí, opilci, surovci, stvůry. Ale vy jste byl v mnoha směrech řídkou výjimkou. Dnes o vás vím, že jste nepil, že vaše manželství bylo spořádané, že jste měl rád své děti,“ řekl Drábek Frankovi. Vězeň se v tom okamžiku neovládl, a i když dosud nechtěl mluvit, zareagoval vzápětí. „Co se s nimi stalo?“

„Nevím, až dosud jsem neměl důvod se o ně starat. My totiž netrestáme a nezabíjíme i s celou rodinou, jako jste to dělal vy,“ řekl Drábek. Ve vězňově živém oku to zlostně zablesklo.

V té době Frank ještě doufal, že přežije, jelikož čekal, jak se k podané žádosti o milost postaví prezident Beneš. Když se ho veřejný žalobce Drábek zeptal, zda má nějaké přání, v tu chvíli se podle něj dosud nereagující Frank změnil.

„Zmizel ukřivděný vládce a sebevědomý SS Obergruppenführer a ministr třetí říše – najednou přede mnou stál pokorný prosebník, který dokonale změněným, ba skoro zjihlým hlasem prosil o povolení, aby se mohl sejít se svou ženou a dětmi,“ uvedl ve své knize Z časů dobrých i zlých Jaroslav Drábek, který jako protinacistický odbojář odešel po roce 1948 do exilu v USA, kde se stal komentátorem rozhlasové stanice Hlas Ameriky.

Po roce 1989 se vrátil domů a v roce 1997 mu byl in memoriam udělen Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Po roce 1948 musel zanechat advokacie také uznávaný Kamill Resler.

Druhá manželka K. H. Franka byla odsouzena k dvanáctiletému vězení a poslána do gulagu. Do Německa, kde našla své děti, se vrátila z vězení v roce 1955 na základě smlouvy o předávání válečných zajatců.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Dějiny letenského Molochova. Židé, říšští Němci, komunističtí prominenti, ale taky sexshop

Molochov. Stavěli ho v letech 1936 až 1938.

Byl trnem v očích už v době, kdy v roce 1936 kopli dělníci poprvé do země. Dlouhý blok třinácti domů na Letenské pláni vyvolával emoce od svého vzniku. Obývali ho židovští obchodníci a podnikatelé,...

Vojáci testují zdatnost mládeže, v kraji začal další ročník prestižní soutěže Wolfram

Krajské vojenské velitelství Ostrava zahájilo další ročník branné soutěže...

V Moravskoslezském kraji odstartoval nový ročník branně-vědomostní soutěže Wolfram, ve které čtyřčlenná družstva ze 160 základních a středních škol prověří svou fyzickou zdatnost, týmovou spolupráci...

24. května 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Závod, kde byl vítěz každý. Běhej lesy v Brdech prověřilo běžce v horkém počasí

24. května 2026  14:19

Brnem prošli kritici sudetského sněmu. Je obludností, že se koná tady, řekl Zeman

Miloš Zeman na demonstraci proti sjezdu sudetských Němců v Brně. (24. května...

Odpůrci sjezdu sudetských Němců se vydali na pochod Brnem. Na Baštách u nádraží se jich sešlo minimálně několik stovek, na náměstí ve 14 hodin začala demonstrace. Podle policie a zástupců úřadu...

24. května 2026  11:02,  aktualizováno  14:16

Sobotní parkování zdarma má oživit centrum Jihlavy. Město přijde o dva miliony

Také na těchto parkovacích stáních v centru Jihlavy dosud platil v sobotu...

Město Jihlava změní pravidla parkování. Od 6. června bude v sobotu na vybraných zónách nově zadarmo. Výpadek v příjmech z parkovného odhaduje radnice na dva miliony korun ročně.

24. května 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zvýhodněný vstup do divadla či zoo. Kraj má proti slevám jen pro Zlíňany výhrady

Vstupní brána do Zoo Zlín (říjen 2023)

Město Zlín se snaží přilákat nové obyvatele. Loni nachystalo akci Su Zlíňák, v jejímž rámci každý, kdo si zapsal trvalý pobyt ve Zlíně, dostal 10 tisíc korun. Od začátku června zavádí Kartu občana,...

24. května 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Další den festivalu Open Haus Prague, Strojimport na Želivského

vydáno 24. května 2026  13:15

Strahovský stadion

Strahovský stadion

Pohled na chátrající Strahovský stadion z Košíř

vydáno 24. května 2026  13:15

Další den festivalu Open Haus Prague, Strojimport na Želivského

vydáno 24. května 2026  13:14

Další den festivalu Open Haus Prague, Libeňský zámek, druhé místo mohu jen doporučit.

vydáno 24. května 2026  13:14

Další den festivalu Open Haus Prague, Strojimport na Želivského.

vydáno 24. května 2026  13:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Samovolně rozjeté auto srazilo malé dítě. Zasahovat musel vrtulník

Ilustrační snímek

Tragická událost se stala v sobotu odpoledne v jedné z obcí na jižním Plzeňsku. Z řady zaparkovaných auto se jedno samovolně rozjelo a na místě zranilo malé dítě, které záchranáři museli do nemocnice...

24. května 2026  13:12

Proces s K. H. Frankem: Historik Kyncl v jeho pouzdru objevil po 80 letech dětské vlasy

Soudní proces s nacistickým zločincem K. H. Frankem začal před Mimořádným...

Karl Hermann Frank byl přímo zodpovědný nejen za brutální teror a popravy, ale také za vyhlazení Lidic a Ležáků. Historik Vojtěch Kyncl po 80 letech od popravy řezníka českého národa objevil v jeho...

24. května 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.