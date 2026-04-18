Obnova rybníka v Heřmanově Městci čeká, až Povodí Labe opraví jez

Město Heřmanův Městec na Chrudimsku pracuje na projektové přípravě, aby mohlo obnovit vyschlý rybník v zámeckém parku. Bez vody je od roku 2020. Nejdřív ale musí Povodí Labe opravit jez, který zajistí jeho napájení vodou z Podolského potoka. ČTK to řekl starosta Aleš Jiroutek (Patrioti Heřmanova Městce).
"Jsme ve finále s projektovou dokumentací. Projektanti dokončují projekt a rozeslali ho k vyjádření příslušným orgánům státní správy, protože se nacházíme v památkově chráněném území zámeckého parku. Pokud budou mít nějaké připomínky, bude potřeba je zapracovat," řekl Jiroutek.
Město také čeká na Povodí Labe, které slíbilo, že opraví jez. Je zdrojem vody pro rybník v zámeckém parku. V roce 2020 zničila vodní stavbu blesková povodeň. "Koncem února tohoto roku bylo pro projekt opravy jezu zažádáno o stavební povolení. Termín následného výběrového řízení a poté i realizace se bude odvíjet od případných podmínek, které bude stavební povolení obsahovat, a od případných odvolání proti stavebnímu povolení," řekl mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
S hotovým projektem může město požádat o stavební povolení na obnovu a odbahnění rybníku. Když ho bude mít, může začít s obnovou rybníka. Napustit ho může až poté, co bude znovu postavený jez. "Jakmile budeme mít stavební povolení, můžeme požádat o dotaci. Co se týče nákladů, zatím nemáme přesné číslo, ale bude se to pohybovat v řádu milionů. Odhadem by to mohlo být kolem pěti milionů korun," řekl Jiroutek.
Protože byla ve městě za druhé světové války německá posádka, je potřeba, aby ještě rybník prozkoumali pyrotechnici. Pro projekt obnovy rybníka bylo nutné provést sondy, které ukázaly, že bahno je v hloubce půl metru až 1,5 metru. Pyrotechnik předtím prozkoumal místa, kde sondy poté pracovaly. Nic nebezpečného nenašel.
Rybník o rozloze 1,7 hektaru vznikl v 18. století. V novodobé historii patřil rybářům, od kterých ho město za 1,1 milionu korun koupilo. Obklopuje ho park o rozloze 43 hektarů, který je evropsky významnou lokalitou díky výskytu páchníka hnědého a dalších vzácných živočichů. Zároveň má status kulturní přírodní památky. Roste tam památný dub letní. Park patří Domovu pro seniory Heřmanův Městec, jehož zřizovatelem je město Praha, a jeho správce usiluje o postupnou obnovu celého areálu.