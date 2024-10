Nejdřív odpor, teď souhlas. Lidé na Svitavsku se přiklání k větrným elektrárnám

Je to dvacet let, co Koclířovem na Svitavsku hýbaly emoce kvůli stavbě větrného parku za frekventovaným silničním tahem na Moravskou Třebovou. Každá z deseti elektráren rakouského investora měla mít 3 MW a z vesnice by téměř nebyly prakticky vidět. Do obecní kasy měly přinést 800 tisíc ročně. Po obci visely plakáty s výhružnými kresbami oběšenců na listech vrtulí. Obyvatelé Koclířova tehdy dvakrát v referendu stavbu větrníků odmítli.

Výroba elektřiny z větru V Česku se na výrobě elektřiny obnovitelné zdroje podílí ze zhruba 19 procent. V roce 2005 to byla tři procenta. Vítr pokrývá pouze jedno procento tuzemské spotřeby. Podle zprávy Energetického regulačního úřadu se z větru loni vyprodukovalo 701 gigawatthodin. Většinu vyrobí větrníky u hranic s Německem. Zdlouhavé povolování těchto staveb mají urychlit tzv. akcelerační zóny, které musí stát vyhlásit do února 2026. V nich nemá vydání povolovacího razítka trvat víc než rok. Podle ministerstva průmyslu a obchodu by podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030 měl stoupnout alespoň na 30 procent.

Dnes už větrné elektrárny lidi tolik nedráždí. Naopak. S jejich stavbou souhlasí lidé v Opatovci, Rohozné či Dětřichově. Investoři se dnes snaží nabízet obcím i obyvatelům zajímavé finanční kompenzace.

Když letos na jaře společnost ČEZ zorganizovala v obci debatu ohledně plánované výstavby obdobné farmy deseti až dvaceti elektráren v širším okolí Svitav, přišlo pět lidí, z nichž svůj nesouhlas vyjádřili dva až tři.

„Besedu jsme zorganizovali, aby nám společnost ČEZ představila svůj záměr. Není to jen o naší vesnici. Jde o to, abyste viděli, jak to bude vypadat v okolí, protože každá obec si o výstavbě bude rozhodovat sama,“ řekl starosta Koclířova Jiří Tesař.

Starostové většiny obcí na Svitavsku se loni dohodli, že budou s energetickou společností jednat koordinovaně. Loni si proto objednali sociologický průzkum, aby měli jasno, jak si obnovitelné zdroje dnes u lidí stojí. Z 579 respondentů více než polovina lidí v průzkumu souhlasila s výstavbou větrných elektráren s podmínkou, že by tím jejich obec získala finanční příjem.

Některé obce začaly s ČEZ vyjednávat samostatně. „V létě jsme všemi hlasy v zastupitelstvu schválili smlouvu o spolupráci při výstavbě větrného parku v Dětřichově. Teď už je to všechno v režii ČEZ. Vznikl by jeden společný podnik, kde jako obec budeme mít pětiprocentní podíl na zisku. Pokud by si nějaká obec v okolí při dalším jednání vydobyla lepší podmínky, máme dohodu, že stejné podmínky získáme i my,“ řekl starosta Dětřichova Tomáš Mrštný.

Stavbě elektráren jdou naproti i v Opatovci, kde o ně lidé projevili zájem i v anketě uskutečněné během evropských voleb. „Ze 190 odevzdaných lístků se přes 50 procent lidí vyslovilo rozhodně pro výstavbu, 25 procent hlasů bylo spíše ano a pak bylo pár neutrálních, kterým to je jedno. Proti elektrárnám bylo necelých 25 procent,“ řekl starosta Opatovce Lukáš Kudrna.

Výstavbu větrné elektrárny podpořili v nedávném referendu i lidé v Rohozné. Pro změnu územního plánu bylo 77 procent všech hlasů. Proti stavbě jednoho větrníku bylo v obci se zhruba šesti stovkami obyvatel jen 41 lidí.

„Žádný velký protitlak v obci se od první besedy s investorem vůči záměru nezvedl. Měl jsem jen obavu, aby byla dostatečná volební účast, protože velká část lidí řekla, že svůj názor už vyjádřili na besedě k větrné elektrárně a v referendu neviděli moc smysl,“ řekl starosta obce Rohozná Rostislav Hakl.

28. května 2024

Společnost PV Consulting začíná rozjíždět proces i v sousedním Stašově. V obou případech plánuje postavit elektrárnu dánského výrobce Vestas o výkonu 6 MW, případně zvažuje alternativu v podobě menšího stroje Enercon E-138 s výkonem 4,2 MW, který letos zprovoznila firma S&M v obci Gruna nad Moravskou Třebovou.

„Začíná probíhat biologické hodnocení lokalit. Autorizovaná osoba musí rok zkoumat lokality z hlediska vlivů na životní prostředí, abychom měli další podklady a posudky pro povolovací proces,“ řekl jednatel společnosti Petr Vavrečka. Soukromá společnost dopředu slíbila, že pokud obě elektrárny projdou povolovacím kolečkem, lidem v Rohozné a Stašově sníží cenu silové elektřiny na úroveň 2,50 Kč/kWh po dobu 20 let.