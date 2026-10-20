Obvod Pardubice I povede Filip Sedlák, dál chce usilovat o zrušení obvodů

Starostou prvního městského obvodu Pardubic se stane Filip Sedlák (Naše Pardubice), vyplývá z koaliční dohody. V čele obvodu vystřídá Filipa Šťastného z hnutí ANO, které bude po 16 letech v opozici. Místostarostou obvodu Pardubice I se podle koaliční dohody stane David Kollert (ODS). Sedlák dlouhodobě prosazuje zrušení městských obvodů a na tomto záměru chce pracovat i z pozice starosty, řekl ČTK.
"I bez ohledu na to, že obvody obsadíme, trváme na jejich zrušení," řekl Sedlák. Spolu s Progresivními Pardubicemi chce návrh předložit zastupitelům na magistrátě do poloviny volebního období.
Koalici v prvním obvodě tvoří kromě Našich Pardubic také ODS, STAN, Progresivní Pardubice a lidovce. Kopíruje tedy sestavu, která vzniká na magistrátě. "Došli jsme k závěru, že na magistrátu se rýsuje tato koalice, nedávalo smysl, aby to bylo na obvodě jinak. Umožní nám to prosazovat náš program na více úrovních," řekl Sedlák.
Naše Pardubice získaly v komunálních volbách v prvním městském obvodě tři mandáty. Sedlák patří k dlouhodobým kritikům vedení Pardubic, tedy hnutí ANO a Žijeme Pardubice. Jeho uskupení je v opozici v obvodě od roku 2014, na magistrátě od roku 2022. "Je to úplná změna rolí, uvědomuji si, že je to složité, těžké," řekl Sedlák.
Hnutí ANO mělo v obvodě původně podepsanou koaliční dohodu, jeho potenciální partneři však jednali o alternativním uspořádání a od smlouvy odstoupili. ANO v Pardubicích oproti minulým volbám oslabilo o jednoho zastupitele a v prvním obvodě získalo tři mandáty.
Jednání o podobě vedení města podle Sedláka pokračují a Naše Pardubice usilují o pozici jednoho náměstka primátora a případně také jednoho radního. Sedlák uvedl, že jako lídr nechce funkce kumulovat a preferuje, aby se náměstkem stal někdo z dalších kandidátů z jeho uskupení. Konečné rozhodnutí podle něj vyžaduje čas, protože případný náměstek by musel opustit své dosavadní zaměstnání.
Koalice prvního obvodu dnes poslala médiím společné prohlášení. Mezi její hlavní priority patří větší transparentnost radnice, lepší informování veřejnosti a její zapojení do rozhodování, mimo jiné prostřednictvím participativního rozpočtu. Koalice chce také zvýšit bezpečnost v centru, zlepšit péči o veřejnou zeleň a pokračovat v opravách ulic a chodníků. Zasadit se o lepší parkování, hospodaření s dešťovou vodou a zpřístupnění břehů Chrudimky.
V roce 2022 vytvořily v prvním pardubickém obvodě koalici ANO, ODS a Společně pro Pardubice, která měla osm z 15 zastupitelů. Nová pětikoalice bude mít deset zastupitelů. Naše Pardubice získaly tři mandáty, ODS, Progresivní Pardubice a STAN mají po dvou křeslech a lidovci obsadili jedno místo.