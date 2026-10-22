Obvod Pardubice VI povede Chmelík ze STAN, místostarostou má být Klčo z ANO

Městský obvod Pardubice VI povede Jiří Chmelík (STAN) a místostarostou má být Robert Klčo (ANO). Na koalici se dohodlo pět uskupení, která mají v patnáctičlenném zastupitelstvu dohromady devět mandátů. ČTK to řekl místostarosta Klčo. Do opozice odchází vítězné uskupení Pardubice pro lidi, které bylo ve vedení města od roku 2014. Lídr uskupení a bývalý starosta Petr Králíček je od června obviněný kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. Vinu popírá.
"Našli jsme asi společnou řeč, nebylo to tak složité. Koaliční dohodu máme, ale ještě ji musí definitivně potvrdit zastupitelstvo, které se bude konat 2. listopadu," řekl ČTK Klčo.
Kromě STAN, které získalo čtyři mandáty, a ANO se dvěma zastupiteli, koalici tvoří také Žijeme Pardubice, Srdcem pro Pardubice a Koalice pro Šestku, z nichž každé má po jednom mandátu. Bývalý starosta Králíček z uskupení Pardubice pro lidi, které volby vyhrálo s 25,59 procenta hlasů, ale získalo stejně jako druhé STAN čtyři mandáty, zamíří do opozice. Spolu s ním v ní bude také ODS, která obsadí dvě místa v zastupitelstvu.
Klčo uvedl, že novou koalici čeká příprava rozpočtu na příští rok a rozhodování o plánovaných investicích. Některé rozpracované akce budou pokračovat, další bude třeba připravit. Dosavadní rada obvodu má pouze čtyři členy a po neúspěšné volbě pátého radního není usnášeníschopná. Nemůže proto rozhodovat o běžných záležitostech, například povoleních vjezdu nebo opravách, vyřizování těchto záležitostí je nyní pozastavené, dodal Klčo.
V případu údajných manipulací se zakázkami policie v červnu obvinila osm lidí a sedm firem. Obvinění se podle bývalého starosty, kterého zastupitelstvo v červenci odvolalo, týká vyšetřování, které začalo v roce 2022. Králíček vinu popírá a tvrdí, že žádný úplatek nepřijal a že podle něj nezpůsobil škodu. Proti usnesení o zahájení trestního stíhání podal stížnost. Mezi obviněnými je také tajemník radnice obvodu Aleš Herák.