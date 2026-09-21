Obyvatelé Kamenné Horky na Svitavsku budou hlasovat o stavbě větrných elektráren

Autor: ČTK
  10:19aktualizováno  10:19
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Během říjnových komunálních voleb se v obci Kamenná Horka na Svitavsku uskuteční také místní referendum o zvažované výstavbě větrných elektráren v jejím okolí. Společnost S&M Develop, která patří do holdingu S&M CZ se sídlem v Jevíčku, by chtěla postavit čtyři vrtule s instalovaným výkonem po 5,56 megawattu (MW), což by z nich činilo nejvýkonnější větrné elektrárny v celém Česku. V minulosti projevila o výstavbu větrníků u Kamenné Horky zájem i skupina ČEZ.

Referendum bylo zastupiteli schváleno na základě petice občanů, která je požadovala. Plebiscit je podle odůvodnění starostky Lucie Podborské jediným legitimním nástrojem, jak mohou obyvatelé obce vyjádřit svůj názor, zda se stavbou větrných elektráren souhlasí, nebo ne. Záměr je velkým zásahem do životů lidí v obci, jejich majetků a do krajinné oblasti. Lidé budou odpovídat na otázku "Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren v katastrálních územích ve správě obce Kamenná Horka, okres Svitavy?".

Větrné elektrárny u Kamenné Horky mohou podle firmy S&M Develop dohromady vyrobit asi 56 gigawatthodin (GWh) elektřiny ročně. To odpovídá odběru 16.000 až více než 22.000 domácností za rok, tedy spotřebě menšího okresního města. Podle manažera projektu Petra Jiřikovského územní plán stavbu elektráren umožňuje. V blízkosti Kamenné Horky už několik větrných elektráren stejného vlastníka stojí, vznikly před lety u obce Pohledy.

Podle serveru iDNES by přípravu energetického projektu mohl zkomplikovat postoj Svitav. Městu patří pozemky v okolí rozvodny, do níž by se větrný park chtěl připojit a jejímž prostřednictvím by vyrobenou elektřinu dodával do distribuční sítě. Svitavy a další obce v oblasti se před časem dohodly, že o plánech na výstavbu větrných elektráren budou jednat pouze s jedním investorem, jímž je ČEZ. K záměru větrníků v Kamenné Horce dala rada města nesouhlasné stanovisko.

Místní referenda o výstavbě větrných elektráren se během voleb uskuteční i v dalších dvou obcích na Svitavsku. V Dětřichově budou lidé hlasovat o tom, zda souhlasí, aby obec pokračovala podle platné smlouvy o spolupráci se společností ČEZ v krocích k získání povolení záměru, pokud bude splňovat podmínky ochrany životního prostředí a obci získá finanční podíl z provozu elektráren. Podobně se budou rozhodovat obyvatelé Mikulče, zda má radnice podpořit plán na výstavbu nejméně tří větrných elektráren v katastru obce.

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